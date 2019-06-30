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اعتماد دولي لـ"العمانية للغاز المسال" في إدارة الجودة

الأحد 30 يونيو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

اعتماد دولي لـ"العمانية للغاز المسال" في إدارة الجودة

مسقط - العمانية

تُواصِل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال نجاحها على صعيد شهادة الجودة العالمية (أيزو) في تطبيق النظم والمعايير المعترف بها عالميًّا في إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة؛ حيث تلقَّت الشركة اعتماد المهنية في سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية.

ويأتِي تكريم الشركة بمثل هذه الشهادات بعد تقييم واسع ومستقل لشركة إس.جي.إس العالمية -إحدى الهيئات الدولية المعتمدة لإصدار الشهادات- لمختلف العمليات المتبعة في الشركة.

ويستندُ التقييم على عدة معايير ومستويات؛ منها: الامتثال للقوانين والإجراءات، وكفاءة الموظفين، وتوثيق العمليات، والاستعداد لحالات الطوارئ، والاستجابة لها بالشكل الأمثل، وقياس الأداء، وتسليط الضوء على التحسينات المستمرة في الشركة.

وتمَّ منح الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المعايير المنقحة لسلسلة شهادات  ISO: 9001:2015 و14001:2015 على التوالي. وفي 2010، وسعت الشركة نطاق شهاداتها لتشمل شهادة BS OHSAS 18001:2007، والتي تساعد المؤسسات على تقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل من حيث علاقتها بالموظفين والعملاء وجميع المتعاملين مع الشركة.

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