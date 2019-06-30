تراجعات متباينة لمؤشرات سوق مسقط قبيل إعلان نتائج النصف الأول

مسقط – العمانية

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية والمؤشرات القطاعية الأسبوع الماضي تراجعات متباينة قبيل إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري وسط ترقب المستثمرين والمحللين أن تسجل الشركات المدرجة بالسوق نتائج جيدة.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر بعد تراجعه حوالي 100 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 59 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 30 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي حوالي نقطتين، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على 3891 نقطة متراجعا 37 نقطة. وعكست تداولات الأسبوع الماضي حذرا من قبل المستثمرين لتشهد السوق تراجعا في عدد الصفقات المنفذة وقيمة التداول، فقد تمّ الأسبوع الماضي تنفيذ 2190 صفقة مقابل 2392 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وهبطت قيمة التداول بنسبة 3ر10 بالمائة من 3ر21 مليون ريال عماني إلى 19 مليون ريال عماني من بينها 1ر12 مليون ريال عماني قيمة التداول على سهم شركة أومنفست التي استحوذت على 6ر63 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 1ر1 مليون ريال عماني تمثل 9ر5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك ظفار ثالثا بـ 836 ألف ريال عماني ثم الخليجية لخدمات الاستثمار التي بلغت قيمة تداولاتها 831 ألف ريال عماني.

وبلغ عدد الشركات التي تراجعت أسعارها الأسبوع الماضي 30 شركة، وساهم التراجع في التأثير على القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في الوقت الذي شهدت فيه السوق ارتفاع 13 شركة واستقرار 15 شركة أخرى.

وفقدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي 3ر32 مليون ريال عماني من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 18 مليارا و3ر436 مليون ريال عماني، متأثرة بتراجع أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية.

وسجل سهم أعلاف ظفار أعلى صعود مرتفعا بنسبة 3ر16 بالمائة وأغلق على 114 بيسة، وصعد سهم بنك ظفار إلى 142 بيسة مرتفعا بنسبة 1ر5 بالمائة، وسجل سهم المطاحن العمانية صعودا بنسبة 7ر3 بالمائة وأغلق على 664 بيسة، وشملت قائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا أيضا الرؤية للتأمين التي ارتفع سهمها بنسبة 7ر2 بالمائة وأغلق على 111 بيسة، ومسقط للغازات التي ارتفع سهمها بنسبة 5ر2 بالمائة وأغلق على 162 بيسة.

وجاء سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية في مقدمة الأسهم الخاسرة بعد أن تراجع بنسبة 1ر15 بالمائة وأغلق على 229 بيسة، وهبط سهم صحار للطاقة بنسبة 8ر9 بالمائة وأغلق على 101 بيسة، وتراجع سهم التأمين العربية فالكون إلى 102 بيسة متراجعا بنسبة 9ر8 بالمائة، وسجل سهم الغاز الوطنية تراجعا بنسبة 2ر8 بالمائة وأغلق على 155 بيسة، وهبط سهم النهضة للخدمات إلى 454 بيسة متراجعا بنسبة 4ر5 بالمائة.

وخلال الأسبوع الماضي قالت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" إنّها وقعت في 24 يونيو الجاري اتفاقية مع شركة مجان للاتصالات المتكاملة "رنة" استحوذت عمانتل بموجبها على 40 بالمائة من أسهم الشركة، وقالت عمانتل إن هذا الاستحواذ يعكس رؤية الطرفين في فتح آفاق جديدة لنمو الشركتين وإيجاد قيمة مضافة مستدامة للمساهمين والمشتركين، موضحة أنّ قيمة الاستحواذ تبلغ 5 ملايين ريال عماني. وأغلق سهم عمانتل بنهاية تداولات الخميس على 550 بيسة متراجعا خلال الأسبوع 12 بيسة، وشهد تنفيذ 58 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 117 ألف ريال عماني.