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"صالون العليانية" يستقرئ أوزان الشعر الشعبي بالبريمي

السبت 29 يونيو 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

"صالون العليانية" يستقرئ أوزان الشعر الشعبي بالبريمي

 

البريمي - سيف المعمري

شهدت قاعة فرصة بمقر اللجنة الشبابية بنادي النهضة بالبريمي جلسة حوارية لمناقشة أوزان الشعر الشعبي، نظمها صالون الدكتورة فاطمة العليانية الأدبي، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي وعدد من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي بالمحافظة، والذي استضاف خلالها الشاعر راشد بن سعيد الشامسي مدير دائرة التراث والثقافة بمحافظة البريمي وأحد رواد الشعر الشعبي بالمحافظة، وأدار الجلسة الدكتور سلطان الوحشي.

بدأت الجلسة الحوارية بالتعريف بالشاعر راشد بن سعيد الشامسي وبمسيرته في مجال كتابة الشعر الشعبي ومشاركته، ثم تحدث الشامسي عن أوزان الشعر الشعبي التي تشتهر بها السلطنة عامة ومحافظة البريمي على وجه الخصوص، فتحدث عن بحر الونة وهو أحد البحور التي كتب فيه الشعراء في الأغراض الشعرية المتعلقة بالغرام والعشق والهيام والغزل، وبحر الردح والذي كتبت به معظم الأغراض الشعرية كالمدح والغزل والثناء والهجاء، وبحر التغرود أو التغرودة، وهو فن الحداء، وبحور العازي والميدان والصخري. واستشهد الشامسي بنماذج من الأشعار التي كتبها على أوزان تلك البحور، وذكر عددا من رواد الشعر الشعبي الذين كتبوا فيها، كما شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة عن واقع الشعر الشعبي في السلطنة. وفي ختام الجلسة الحوارية كرم سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي كلا من الشاعر راشد الشامسي والدكتور سلطان الوحشي وأثنى سعادته على الدور الملموس الذي يقوم به صالون الدكتورة فاطمة العليانية الأدبي في إثراء الحركة الثقافية والأدبية في المحافظة.

 

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