"باونس" تحتفل بافتتاح أول فروعها في السلطنة

مسقط - الرؤية

افتتحت باونس، المتخصصة في المراكز الترفيهية وحدائق الترامبولين، فرعها الأول في الغبرة. وحضر حفل الافتتاح السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني للفروسية وعدد من كبار الشخصيات في السلطنة، إلى جانب أكثر من 800 شخص تابعوا العروض الشيقة التي نفذها فريق باونس للقفز الاحترافي بمصاحبة أنغام الموسيقى.

وقال خالد بن هلال المعولي الشريك المحلي في باونس: سعداء بنجاحنا في استقطاب باونس إلى السلطنة، حيث تُعد هذه العلامة ضمن رواد مراكز الترفيه والمغامرات. وسيلعب المشروع دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنشيط قطاع السياحة إلى جانب تقديم المتعة والترفيه وتعزيز النشاط البدني للمواطنين والمقيمين. سعيد جدًا بأن يكون الفرع في عمان هو الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، وأدعو الجميع لزيارته والاستمتاع بتجربة المرح والمتعة التي يقدمها للأفراد من كافة الأعمار.

وتمتلك باونس سبعة أفرع في الشرق الأوسط، ويمتد فرع عمان على مساحة 4,000 متر مربع في منطقة الغبرة ويقدم لزواره تجربة إثارة فريدة من نوعها فهو المكان الأمثل للاستمتاع بممارسة أنشطة الفري ستايل والرياضات الحرة الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باونس العالمية، دوران ديفيس إن باونس هو أكثر من مجرد ساحة للعب، فهو مساحة لإضفاء البهجة والمرح للأفراد من كافة الأعمار. بالإضافة إلى كوننا جزء من حركة عالمية تدعم أنشطة الفري ستايل والتي تشجع على التعبير عن النفس والتواصل الإنساني والأنشطة البدنية. ونهدف إلى خلق مساحة ترفيهية للعائلات وطلاب المدارس والشباب الذين يأتون إلى باونس لتعلم مهارات جديدة وزيادة ثقتهم بأنفسهم.