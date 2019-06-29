السبت, 29 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"باونس" تحتفل بافتتاح أول فروعها في السلطنة

السبت 29 يونيو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

BOUNCE Media Event 4

 

مسقط - الرؤية

 افتتحت باونس، المتخصصة في المراكز الترفيهية وحدائق الترامبولين، فرعها الأول في الغبرة. وحضر حفل الافتتاح السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني للفروسية وعدد من كبار الشخصيات في السلطنة، إلى جانب أكثر من 800 شخص تابعوا العروض الشيقة التي نفذها فريق باونس للقفز الاحترافي بمصاحبة أنغام الموسيقى.  

وقال خالد بن هلال المعولي الشريك المحلي في باونس: سعداء بنجاحنا في استقطاب باونس إلى السلطنة، حيث تُعد هذه العلامة ضمن رواد مراكز الترفيه والمغامرات. وسيلعب المشروع دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنشيط قطاع السياحة إلى جانب تقديم المتعة والترفيه وتعزيز النشاط البدني للمواطنين والمقيمين. سعيد جدًا بأن يكون الفرع في عمان هو الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، وأدعو الجميع لزيارته والاستمتاع بتجربة المرح والمتعة التي يقدمها للأفراد من كافة الأعمار.

وتمتلك باونس سبعة أفرع في الشرق الأوسط، ويمتد فرع عمان على مساحة 4,000 متر مربع في منطقة الغبرة ويقدم لزواره تجربة إثارة فريدة من نوعها فهو المكان الأمثل للاستمتاع بممارسة أنشطة الفري ستايل والرياضات الحرة الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باونس العالمية، دوران ديفيس إن باونس هو أكثر من مجرد ساحة للعب، فهو مساحة لإضفاء البهجة والمرح للأفراد من كافة الأعمار. بالإضافة إلى كوننا جزء من حركة عالمية تدعم أنشطة الفري ستايل والتي تشجع على التعبير عن النفس والتواصل الإنساني والأنشطة البدنية. ونهدف إلى خلق مساحة ترفيهية للعائلات وطلاب المدارس والشباب الذين يأتون إلى باونس لتعلم مهارات جديدة وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أبريل 2019

"باونس" تستعد لافتتاح أول فروعها في السلطنة

المزيد

11 يوليو 2017

"دي إس دبليو" تحتفل بافتتاح أول فروعها في السلطنة

المزيد

21 يونيو 2016

"لاندمارك" تحتفل بافتتاح "الواحة مول" أول مركز تسوق مجتمعي في السلطنة

المزيد

18 أبريل 2016

السلطنة تحتفل بافتتاح وحدة المهام الخاصة بإبراء وتخريج فصائل من المستجدين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

المحليات - أخبار

بنك مسقط يحتفل بتدشين أول جهاز صراف آلي مخصص لذوي الإعاقة البصرية

الاقتصاد - محلي

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

دولي - أخبار

الإمارات تقرر خفض تواجدها العسكري في اليمن

دولي - أخبار

الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة