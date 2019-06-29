وفيات وحرائق في أوروبا بسبب موجة الحرّ "غير المسبوقة"

عواصم - الوكالات

ضربت موجة حر استثنائية القارة الأوروبية، إذ وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما تسبّب في وفيات وحرائق غابات، واستنفار في خدمات الطوارئ في بعض الدول.

وتوفي شخصان في إسبانيا التي تجاوزت درجة الحرارة فيها 40 درجة مئوية، إذ توفي شاب في السابعة عشرة من عمره كان يحصد في الأندلس جراء ضربة شمس، وفق السلطات، فيما فارق رجل يبلغ من العمر 93 عاماً الحياة بضربة شمس أيضاً، حينما كان يسير في وسط مدينة بلد الوليد شمال البلاد.

وذكرت السلطات أنّ الشاب الذي توفي أول ضحية أُبلغ عنها رسمياً لموجة الحر التي تجتاح إسبانيا وجزءاً من أوروبا. وأوضحت حكومة الأندلس أن الشاب قد أصيب بدوار وسقط في بركة ماء في الأرض التي كان يعمل فيها، لكنه شعر بتشنج لدى خروجه من الماء، مشيرة إلى أنّ الشاب الذي نقل على جناح السرعة إلى مدينة قرطبة المجاورة توفي بعد خضوعه لتدليك القلب.

وأعلنت 34 من مقاطعات إسبانيا الـ 50 حالة الطوارئ مع التحذير من اندلاع حرائق، لا سيّما في كتالونيا.

كما استعرت حرائق الغابات بنحو عشرة آلاف فدان في إقليم كتالونيا بشمال شرق إسبانيا. وأعلن أنتوني راموس، المسؤول بهيئة الإطفاء في إسبانيا، أمس، أنّ حريقاً في مقاطعة تاراجونا الكتالونية دمّر نحو 6500 هكتار من الغابات. وأضاف راموس أنه رغم بدء عملية ناجحة الليلة قبل الماضية لإطفاء الحريق، لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل. وشارك نحو 400 من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق، تدعمهم مروحيات وطائرات أخرى.

وقال وزير الداخلية الكتالوني، ميكيل بوخ، إنّ الحريق اندلع في مساحة تبلغ 20 ألف هكتار، مضيفاً أنّ ارتفاع درجة الحرارة والرياح القوية يعقّدان مهمة إطفاء الحري

وأكّد رجال الإطفاء أنّ المنطقة المتضررة قد تتسع بدرجة كبيرة في ظل موجة حارة تتعرض لها البلاد بأسرها. وقالت حكومة إقليم كتالونيا إنّ نحو 30 شخصاً تم إجلاؤهم من منازل ريفية في المنطقة المتضررة.

إلى ذلك، سجلت فرنسا، أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخها، لتقترب من 46 درجة. وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية إن درجة الحرارة ارتفعت في منطقة جالاجلو مونتو بمدينة نيم بجنوب فرنسا إلى مستوى قياسي، وبلغت 45.8 درجة مئوية بعد منتصف النهار.