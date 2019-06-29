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تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

السبت 29 يونيو 2019 01:37 م بتوقيت مسقط

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

عواصم – الوكالات

أصدر تنظيم "القاعدة" بيانا بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحمل "القاعدة" في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية، السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم تعازيه إلى أهالي الرئيس الراحل.

وأحدثت وفاة مرسي أثناء جلسة قضائية صدى واسعا في العالم، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو من أشد منتقدي السيسي، أن هذه الوفاة تثير شبهات، فيما حملت بعض الجماعات الحقوقية السلطات المصرية المسؤولية عن منع الرئيس المعزول من تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في السجن.

من جانبها أكدت السلطات المصرية أن مرسي كان يتلقى عناية طبية كاملة ودورية وأنه كان يعالج من الأمراض التي عانى منها.

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