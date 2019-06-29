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ترامب وأردوغان يعلقان على قضية مقتل خاشقجي من اليابان

السبت 29 يونيو 2019 01:32 م بتوقيت مسقط

ترامب وأردوغان يعلقان على قضية مقتل خاشقجي من اليابان

أوساكا – الوكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "أمر رهيب"، مؤكدا أنه لا يوجد اتهام رسمي من أحد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذه الحادثة.

من جانبه طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمحاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أن بلاده "لن تسمح لأحد باستغلال قضيته".

وأكد أردوغان في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي "لا تزال مخفية".

وأضاف أن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي يجب أن تجري في تركيا.

وشدد أردوغان على ضرورة محاسبة "كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله"، مؤكدا أن تحقيق العدالة في هذه القضية "مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي".

وقال أردوغان إنه يتعين على ولي العهد السعودي أن يكشف عن قاتلي خاشقجي، وإنه "لا معنى لمحاولة إيجاد مرتكبي الجريمة في مكان آخر".

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