الجمعة, 28 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

الجمعة 28 يونيو 2019 02:35 م بتوقيت مسقط

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

 

طهران - الوكالات

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده لن تكون مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إلا بعد "وقف إطلاق النار في الحرب الاقتصادية"، التي تشنها الحكومة الأمريكية على إيران.

وقال المسؤول الإيراني، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس في فيينا: "الولايات المتحدة تريد مفاوضات، لكننا في حالة حرب اقتصادية، وبدء التفاوض يتطلب وقفا لإطلاق النار".

وكشف المسؤول الإيراني عن بعض الشروط التي تطرحها الجمهورية الإسلامية مقابل خوضها المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن المرحلة الأولى في الهدنة الاقتصادية يجب أن تتمثل في ضمان قدرة بلاده على بيع نفطها والحصول على العائدات.

وأضاف المصدر: "على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطاؤنا المال مقابله، وتجب العودة إلى مستوى التصدير الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية".  

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ مايو 2019 حينما بدأت الحكومة الأمريكية بتعزيز قواتها في المنطقة بسبب ما وصفته بالتهديدات الإيرانية لمصالحها، مع العلم أنها فرضت سابقا عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي للحصول على أسلحة نووية.

وبلغ هذا التصعيد ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.

إلا أن سيد البيت الأبيض أكد مرارا أنه جاهز لخوض مفاوضات مع إيران لإبرام صفقة نووية جديدة، بدلا من الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 8 مايو 2018، في حال استعداد السلطات الإيرانية لذلك، إلا أن السلطات في طهران أعلنت رفضها التفاوض مع الحكومة الأمريكية في الظروف الحالية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مارس 2018

تعرف على الشروط الجديدة للحصول على "تأشيرة أمريكا"

المزيد

11 سبتمبر 2017

بالفيديو.. تعرف على مصدر الأعاصير المدمرة التي ضربت أمريكا

المزيد

18 مارس 2018

تعرف على الشروط الجديدة لزواج السعوديات من أجانب

المزيد

09 يونيو 2019

العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تفضح عدم جدية عروض ترامب للتفاوض

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

دولي - أخبار

الإمارات تقرر خفض تواجدها العسكري في اليمن

دولي - أخبار

الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة