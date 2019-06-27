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الكشف عن خلل جديد في طائرات بوينج 737 ماكس

الخميس 27 يونيو 2019 03:02 م بتوقيت مسقط

الكشف عن خلل جديد في طائرات بوينج 737 ماكس

 

عواصم – الوكالات

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات، الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.

وقالت الإدارة في بريد إلكتروني: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرةً إلى أنّ "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.

 

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