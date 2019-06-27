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الاتفاق على رفع اللجنة المشتركة بين البلدين للمستوى الوزاري

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

الخميس 27 يونيو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

◄ السيد أسعد يستعرض التعاون القائم مع وزير الخارجية الأردني

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يزور السلطنة حاليًا. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وشددت السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، كما أكد البلدان أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي عبر الحوار. جاء ذلك خلال استقبال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية أمس معالي أيمن الصفدي  وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. واتفقت السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية على أهمية مواصلة أعمال اللجنة المشتركة ورفع مستواها لتكون برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.

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