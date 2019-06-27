"الشحن الجوي" تحصل على "الأيزو" في إدارة الجودة

مسقط – الرؤية

حصلت شركة الطيران العماني للشحن الجوي ساتس التابعة للشركة العمانية لخدمات الطيران على شهادة أيزو 2015:9001 في مجال نظام إدارة الجودة والتي تُمنح من قبل المنظمة العالمية للمقاييس والمواصفات(ISO) بعد استيفائها جميع الاشتراطات اللازمة واجتيازها اختبار الجودة بنجاح.

وقال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للشحن الجوي TIACA إن حصول الشحن الجوي على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة يأتي في إطار الخطط التي وضعتها العمانية لخدمات الطيران الهادفة نحو تطوير الخدمات ابتداءً من الالتزام بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية كافة وأهمها تلك التي تعنى بإدارة الجودة والأمن والسلامة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء في جميع الخدمات المقدمة.

وأضاف الشعيلي أنّ الشهادات تعكس المستوى العال من الالتزام لدى الشحن الجوي في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لنظم إدارة الجودة، والقدرة على تحقيق المزيد من التطور وخاصة مع وجود المرافق المتطورة والتي تتميز بالتجهيزات والإمكانيات العالية بمواصفات عالمية، موضحاً بأنّه تمّ تطبيق الإجراءات اللازمة للاستمرار في هذا التقدم بخطى ثابتة نحو الريادة والاستدامة في مجال خدمات الشحن الجوي.

وأوضح الشعيلي أنّ نظام إدارة الجودة التي عملت الشركة على تطبيقه حقق الأهداف المنشودة خلال فترة وجيزة، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة الشركة وطاقم العمل مستفيدة من الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة الرشيدة من خلال إنشاء مرافق متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات العالمية، وتسعى العمانية لخدمات الطيران على ترجمة الرؤية المستقبلية لقطاع الطيران في السلطنة والتي تتطلع للوصول نحو العالمية من خلال تطوير الأداء، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتوطيد العلاقات مع شركات الطيران العالمية والاستفادة المثلى من موقع السلطنة الجغرافي لتكون همزة الوصل بين أقطار العالم. وتهدف العمانية لخدمات الطيران إلى مساندة القطاعات اللوجستية والاقتصادية والسياحية في السلطنة من خلال جذب فرص الاستثمار في هذا المجال، وزيادة نسبة الصادرات الوطنية عبر مختلف منافذ الشحن الجوي بالسلطنة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد الوطني والنمو المستدام.

وتأتي الشهادة تأكيداً على جودة خدمات الشحن الجوي التي تتماشى مع رؤية الشركة الرامية إلى تقديم أفضل وأعلى المعايير في كافة المجالات. ويعد الحصول على شهادة الأيزو (ISO) خطوة رئيسية نحو تحقيق إدارة الجودة الشاملة في كافة العمليات التشغيلية في الشحن الجوي، فقد شهدت الشركة تطوراً في جودة خدماتها وكفاءة أنشطتها. وتعد الشهادة من أهم الشهادات عالمياً وتمنح للمؤسسات تقديراً لالتزامها بالمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية، وهي تساعد على تنظيم العمليات ورفع الكفاءة من أجل تحقيق مستوًى عالٍ من الجودة بمواصفات عالمية.