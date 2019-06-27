السلطنة تشتري 3 ناقلات نفط متطورة ضمن استراتيجية تحديث أسطول "النقل البحري"

مسقط - الرؤية

وقعت الشركة العُمانية للنقل البحري، إحدى شركات مجموعة أسياد، اتفاقية مع شركة "دايو لبناء السفن والهندسة البحرية" الكورية لبناء 3 ناقلات نفط عملاقة صديقة للبيئة، ضمن استراتيجية الشركة لتحديث الأسطول ورفده بأحدث السفن.

ووقّع الاتفاقية مع شركة دايوالرئيس التنفيذي لمجموعة اسياد، المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، ممثلاً الشركة العُمانية للنقل البحري، وقال إن تحديث أسطول الشركة العمانية للنقل البحري يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للتطوير والتوسع المستمر بما يتوائم مع متطلبات العملاء وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها الشركة، مما يعزز مكانتنا التنافسية في القطاع اللوجيستي عالمياً وربط موانئ السلطنة بالأسواق العالمية.

وستنضم هذه الناقلات خلال العامين المقبلين إلى أسطول الشركة الحالي المكون من 15 ناقلة عملاقة للنفط الخام. وتسعى الشركة العُمانية للنقل البحري من خلال اضافة هذه الأصول الجديدة إلى زيادة قدرتها التنافسية وتعزيز مكانتها في القطاع عبر ما تقدمه من خدمات عالية الجودة؛ حيث تتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من ناقلات إضافية حديثة واقتصادية وعالية الجودة وبأفضل المواصفات التقنية الصديقة للبيئة. وتعد الشركة العُمانية للنقل البحري ضمن أكبر 12 مشغلا لناقلات النفط العملاقة بالعالم.

وستضيف هذه الناقلات عند تشغيلها أكثر من 10% إلى دخل قطاع نقل النفط في الشركة؛ حيث أن لدى الشركة عقوداً طويلة الأمد مع كبرى شركات النفط العالمية لتشغيل جميع الناقلات.

وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار التزام الشركة العُمانية للنقل البحري بمواصلة الاستثمار لتحقيق مزيد من النمو، وتعزيز ربط موانئ السلطنة بالموانئ العالمية والمساهمة في تعزيز تنافسية السلطنة اللوجستية، وأيضا استجابة للنمو المتزايد في طلبات العملاء.

وتتميز الناقلات الجديدة بطول 336 مترا وعرض 60 مترا وسعة 300 ألف طن من الحمولة، وهي تستوفي كافة المعايير البيئية المستقبلية، وضمنها معايير آي.إم.أو. 2020 (IMO2020)، باعتماد تصاميم الشركة الكورية الرائدة عالمياً في بناء ناقلات النفط من حيث الكفاءة والتقنية.

ويأتي التوقيع بعد أسبوع على انعقاد "مجلس اسياد" الذي سلط الضوء على ما حققته المجموعة من نتائج مالية قياسية لهذا العام؛ حيث سجلت نمواً بقيمة 14% على الأرباح في النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالعام الماضي، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 23% لإجمالي عام 2019.

وبصفتها إحدى شركات مجموعة أسياد، تمارس الشركة العُمانية للنقل البحري دوراً حيوياً ضمن مساعي السلطنة لتصبح إحدى الدول العشر الأولى عالمياً في قطاع اللوجستيات، وتدعم الشركة أنشطة التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد في السلطنة – لتزويد العملاء بأفضل خدمات التوزيع من حيث القدرة والسرعة والكفاءة في مختلف انحاء العالم، وتعزيز المكانة الإقليمية للسلطنة بصفتها بوابة الأعمال للشحن من وإلى مختلف الأسواق العالمية، وتقدّم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات حيث تتولى عمليات تملّك الناقلات، والإدارة الفنية والصيانة، وتشغيل السفن تجارياً.