بالصور والفيديو.. أطول زحليقة مائية في العالم

ترجمة- رنا عبد الحكيم

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الزحليقة المائية الجديدة التي يبلغ طولها 1140 متر والتي تم بنائها في Penang’s Escape Theme Park في ماليزيا، في أغسطس المقبل، وحسب ما ورد من أنباء فإنها ستكون الأطول في العالم.

وحاليا تعد الزحليقة الموجودة في أكشن بارك في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأطول في العالم؛ حيث تبغ طولها 605 متر وهي مسجلة في موسوعة غينيس منذ عام 2015. لكن في غضون شهرين فقط سيتم استبدالها بالزحليقة الماليزية. وبالفعل تم الانتهاء من 65% من بنائها، وعلى الوضع الحالي يبلغ طولها 705 أمتار، ويبذل القائمون عليها جهدا حتى يتم الانتهاء من الجزء المتبقي في الوقت المناسب لافتتاحها في أغسطس.

وقال سيم تشو خينج الرئيس التنفيذي لشركة Escape Theme Park ، لقناة أخبار آسيا "كانت خطتنا هي بناء زحليقة مائية ستمكن الزائرين من مشاهدة الحديقة بأكملها ولم نكن نعتزم كسر الرقم القياسي العالمي. ورغم ذلك، فأنا فخور بما أنجزناه".

وأحد أكثر الأجزاء صعوبة في عملية البناء تمثل في استخدام التضاريس والأشجار في غابة Penang دون الإضرار بالنظام البيئي. وتحقيقًا لهذه الغاية، تم نقل معظم المواد يدويًا إلى قمة التل، بدلاً من استخدام الآلات الثقيلة المطلوبة عادة لمثل هذه المشاريع. أثناء التخطيط، اكتشف المهندسون أيضًا طرقًا للتغلب على الأشجار بدلاً من تقطيعها لإفساح المجال أمام الزحليقة.

وأضاف سيم تشو خنج: "إنني مهتم للغاية بالبيئة هنا، لذا حاولنا قصارى جهدنا للحفاظ على المساحات الخضراء من خلال عدم تقطيع الأشجار".