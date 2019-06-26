"الثروة المعدنية بدول التعاون" تناقش نتائج "عمان للتعدين 2019"

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة -ممثلة بالهيئة العامة للتعدين- في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض. وترأس وفد الهيئة المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين، إلى جانب مشاركة الهيثم بن حمد المشيفري مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

وتترأس السلطنة دورة الاجتماع الذي ناقش عددا من البنود والمحاور المرتبطة بتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع الثروة المعدنية لتحقيق الأهداف المشتركة، واستعرض نتائج مؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2019 الذي أقيم في أبريل الماضي بتنظيم من الهيئة العامة للتعدين، والذي مثل أحد أكبر المؤتمرات التعدينية في المنطقة.

وتناول الاجتماع تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول تجربة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، فيما يتعلق بقطاع مواد البناء والاستغلال الأمثل لها. وناقش مقترحات الدول الأعضاء لوضع إطار عام لقطاع التعدين في دول المجلس يتضمَّن الرؤية والرسالة والأهداف والمبادرات؛ بهدف وضعه في إطار موحد وعرضه على لجنة الوكلاء في اجتماعها القادم.

كما بحث الاجتماع آخر الاستعدادات للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له في إمارة الفجيرة خلال العام المقبل.