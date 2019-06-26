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"مسقط جراند مول" يستضيف "ماشا والدب" لإسعاد الأطفال.. غدا

الأربعاء 26 يونيو 2019 04:57 م بتوقيت مسقط

"مسقط جراند مول" يستضيف "ماشا والدب" لإسعاد الأطفال.. غدا

مسقط – الرؤية

 ينظم مسقط جراند مول، الوجهة الأكثر شعبية للتسوق والترفيه في السلطنة، غدا الجمعة، أمسية شيقة للأطفال بالتعاون مع متجر الألعاب "ذا توي ستور"، الذي سيحضر شخصيات مشهورة عالميًا من المسلسل الكرتوني الروسي الشهير "ماشا والدب" وهو مقتبس من حكاية شعبية للأطفال تحمل ذات الاسم. ويستطيع زوار المول إحضار أطفالهم ليستمتعوا بالفعالية التي ستبدأ من الردهة الأولى وصولاً إلى متجر الألعاب "ذا توي ستور". وتقام العديد من الفعاليات والأنشطة التي تشمل الرسم والتلوين والمشغولات اليدوية إلى جانب الكثير من الألعاب الترفيهية والجوائز. وسيحظى الأطفال كذلك بفرصة لقاء الشخصيات الكرتونية والتصوير معهم.

وفي المسلسل الكرتوني، يتم تصوير ماشا على أنها فتاة صغيرة ذكية ولطيفة ولكنها مزعجة وشقية تحاول استكشاف العالم من حولها وتتفاجأ بوجود منزل الدب. وعلى الرغم من محاولاته للتخلص من الفتاة، أصبح الاثنان صديقان لا ينفصلان، مما ينتج عنه الكثير من المواقف المضحكة والمسلية مع الدب الطيب الذي يحاول دائمًا إبعاد ماشا عن المشاكل.

ويحرص مسقط جراند مول على إيجاد وسائل جديدة باستمرار وذلك لتعزيز تجربة التسوق لعملائه من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الجديدة والمبتكرة. ويقع مسقط جراند مول ضمن مجمع تلال وقد نال سمعة طيبة كمشروع ذي مستوى عالمي ووجهة راقية لأسلوب الحياة العصرية والتسوق الحديث في مسقط، حتى أصبح الوجهة الأكثر شعبية في السلطنة، حيث أسلوب الحياة العصري الذي يقدم خيارات متعددة للتسوق والترفيه في السلطنة، ويضم المول سينما بخمس قاعات، ومجمعا سكنيا راقيا، ومساحات مكتبية، إضافة إلى أحد أكبر صالات المطاعم في عمان. ومع توسع مسقط جراند مول العام الماضي أصبح يُعد أحد أكبر المجمعات التجارية متعددة الاستخدامات في السلطنة، بـ 130 محلًا.

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