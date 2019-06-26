"البلديات الإقليمية" تنظم ورش عمل لمراجعة مؤشرات الأداء بنظام إدارة الجودة





مسقط - الرؤية

أطلقت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمس عددا من ورش العمل للقطاعات (الفني، والمائي، والإداري والمالي) بالتقسيمات التنظيمية بالوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه في شمال الباطنة وبلدية السويق وجنوب الشرقية وبلدية صور ومحافظة البريمي وبلدية البريمي، وذلك بحضور مديري الدوائر ورؤساء الأقسام ومشرفي وأعضاء فريق التطوير والجودة، إضافة إلى الأعضاء الجدد من المديريات والبلديات التي شملها مشروع توسعة تطبيق نظام إدارة الجودة.

وتهدف هذه الورش إلى مناقشة ومراجعة صياغة المؤشرات والوثائق الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى مناقشة التغييرات والتحديثات على الإجراءات والعمليات بمختلف التقسيمات الداخلة في مجال المطابقة ومراجعتها واعتمادها وتوزيعها، كما يُعد ذلك استعدادًا للمرحلة القادمة لمشروع توسعة تطبيق نظام إدارة الجودة لتشمل جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار. ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء ورشة عمل لدوائر التوعية والإعلام والعلاقات العامة بديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات المطبقة للنظام.

وعقدت دائرة الجودة اجتماعًا للمشرفين والأعضاء الجدد بالمديريات والبلديات التي شملها مشروع توسعة تطبيق نظام إدارة الجودة. وبدأ الاجتماع بكلمة ألقتها سعادة بنت شغيل الهاشمية مديرة دائرة الجودة بالوزارة، رحبت خلالها بالأعضاء الجدد في فريق التطوير والجودة، ثم قدمت نبذة مختصرة عن أهداف الاجتماع وما تمَّ تنفيذه خلال المرحلة السابقة، ومناقشة الخطوات والمراحل التي ستنفذ في المرحلة القادمة لمشروع تطبيق نظام إدارة الجودة والتي منها توسعة تطبيق النظام. وحثت مديرة دائرة الجودة مشرفي وأعضاء فريق التطوير والجودة على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا المشروع، ثم بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور للوقوف على الملاحظات والاستفسارات. ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها. وشرعت الوزارة في إرساء نظام إدارة الجودة عام 2012م، عبر مراحل متعددة، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 في كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي. ويهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.