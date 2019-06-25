موجة حر "غير مسبوقة" تضرب أوروبا

عواصم - الوكالات

تشهد أوروبا موجة حر استثنائية من حيث موعدها المبكر وشدتها إذ تصل الحرارة في مناطق عدة إلى 40 درجة مئوية نهارا و25 ليلا في سائر أنحاء أوروبا لتصل إلى ذروتها في الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء أرصاد في الهيئة الجوية الألمانية، أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية غدا الأربعاء.

بدورها حذرت الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مناطق عدة شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تتخطى الحرارة 36 درجة مئوية ، وتوقعت الوكالة أن يكون الصيف أكثرَ حراً من المعدلات الطبيعية .

أما بلجيكا التي أصدرت تحذيرا من موجة حر قوية ، فقد توقعت هيئة أرصادها الجوية حرارة قصوى تصل إلى 34 أو 35 درجة خلال اليومين القادمين .

وسترتفع درجات الحرارة في سويسرا، غدا الأربعاء لتصل إلى 37 درجة مئوية، بينما حذرت بريطانيا من عواصف رعدية قوية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية طقسا حارا ورطبا وغير مستقر .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تتراوح الحرارة بين 35 درجة مئوية و40 درجة مئوية في الظل، وستبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل