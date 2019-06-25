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سحوبات خاصة لزبائن البريمي ومسندم

أكثر من 300 ألف ريال جوائز من بنك مسقط لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

أكثر من 300 ألف ريال جوائز من بنك مسقط لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

 

مسقط - الرؤية

نظَّم بنكُ مسقط بفندق أتانا بولاية خصب احتفالية خاصة بحضور مجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة، وشارك الزبائن في إجراء السحب الشهري لهذه الجوائز؛ حيث تمَّ السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة، قيمة كل جائزة 20 ألف ريال عماني، كما تم السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر، قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني، وبذلك يصل مجموع الجوائز التي قدمها بنك مسقط ضمن جوائز برنامج المزيونة للادخار الشهري في هذه السحوبات أكثر من 300 ألف ريال عماني.

وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" على أكبر شريحة من فئات المجتمع ولمختلف محافظات السلطنة، أجرى البنك سحبًا خاصًّا أثناء الحفل لزبائن محافظة البريمي ومحافظة مسندم، ويعد السحب هو الأول من نوعه ضمن جوائز "المزيونة"، وقد ابتسم الحظ لـ15 فائزاً، كل فائز حصل على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني.

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: سعداء بتنظيم اللقاء الذي يجمعنا مع زبائننا الكرام من الأعمال المصرفية المميزة، ونتقدم بالشكر لكافة زبائننا على الحضور والمشاركة في إجراء السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار، مشيرا إلى أنَّ البرنامج يحقق نجاحات ويُسهم في تشجيع أفراد المجتمع على التوفير، وانتهز هذه الفرصة لتهنئة كافة الفائزين من زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" و"الجوهر" بالجوائز المالية القيمة، مشيرا إلى أنَّ تنظيم اللقاءات سيتواصل شهريًّا وفي كافة محافظات السلطنة؛ بهدف الالتقاء بالزبائن ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يُقدمها بنك مسقط؛ وذلك بهدف تطويرها لتلبي احتياجات ومتطلبات الزبائن.

وأعلن بنك مسقط عن بدء العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019 وقيمتها 1.5 مليون ريال عماني، والمخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر.

وأطلق البنك الحملة التسويقية لإجراء هذه السحوبات في مختلف وسائل الإعلام؛ بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير، وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالجوائز المالية المثيرة، ومن المتوقع أن يُنظِّم بنك مسقط خلال يوليو المقبل حفلا كبيراً لإجراء سحوبات المزيونة نصف السنوية؛ حيث سيجري السحب على جائزتين مُخصَّصتين لجوائز منتصف العام الكبرى ويمكن لكافة زبائن بنك مسقط ممن يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى الدخول في السحب، والفوز بإحدى هذه الجوائز التي تبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف ريال عماني.

وسيجري السحب على 28 جائزة مُخصصة للمحافظات، كلُّ جائزة قيمتها 10 آلاف ريال، ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات الذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز، وكذلك السحب على 10 جوائز مخصصة لزبائن الجوهر، قيمة كل جائزة 20 ألف ريال، ويمكن لكل زبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز المثيرة، وضمن السحوبات نصف السنوية تم تخصيص جائزتين لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 50 ألف ريال، ويمكن لزبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب من الدخول في هذه السحوبات الخاصة والمميزة.

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