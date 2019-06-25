استدعاء 26 لاعبا لمعسكر "الشباب" في مسقط

مسقط - الرؤية

أعلنَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب يعقوب الصباحي قائمة لاعبي المنتخب المستدعاة للمعسكر الداخلي بمحافظة مسقط، والمقرر إقامته في الفترة من 28 يونيو وحتى 10 يوليو، وضمت القائمة 26 لاعبا؛ هم: حمزة العجمي (الاتحاد)، وأسامة الهدابي ومنتصر الزدجالي وقصي الجرادي واليقظان المشيفري (السيب)، وسالم الداودي وملهم السنيدي وحمد المخيني ومحمود العلوي وعمر الصلطي (العروبة)، والأزهر البلوشي ومحمد الطارشي (الشباب)، وناصر النعيمي وعمر النعيمي (النهضة)، وخلفان الرديني وخالد العبادي (صحم)، ومحمد البلوشي ووائل الحارثي (السويق)، ونبراس المعشري وعيسى الناعبي (مسقط)، وسفيان بن عوض بيت عامر (ظفار)، ومهند المعمري (النصر)، وعبدالله اليعربي (البشائر)، وطارق المعشري (جعلان)، وفهد الراسبي (الكامل والوافي).

ويتخلَّل المعسكر إجراء مباراتين وديتين أمام المنتخب السوري للشباب تُقامان يومي 6 و9 من يوليو المقبل؛ حيث يصل المنتخب السوري إلى السلطنة في الرابع من يوليو بقائمة تضم 25 لاعبا.

يُذكر أنَّ المنتخب السوري للشباب ينشط في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات طاجيكستان ولبنان والمالديف؛ حيث تستضيف طاجيكستان مباريات المجموعة.