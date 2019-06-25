

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

رفيقي الشعر من دونك بلا رفقه

اسري ظلام الزمان ومن يَوَنّسني؟

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ما غيرك اللي على بابه ارى شفقه

من طلّة الصبح حتى الشمس تطمسني!

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‏وجودك الثرّ يجعلني على صفقه

مع نجمة أحلام ما تفتأ ترمّسني!

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لو قبضة اليأس من تغدق عَلَيْ نفقه

واوقفني انسان بين الناس واجلسني!

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‏رفيقي الشعر جنّبني عن الطفقه..

وبساحة الصدج حطّ اشياي واغرسني

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في واقع اليوم ما تُنْسَبْ لي الغفقه..

من فلسفة فكر فلسفني و طقّسني

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‏مواقف الشرّ تصنع لي بها دفقه

مع عالم الذوق ذوقي لك ينومسني

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مواقف الخير تهدي لي بها اللفقه

مع عالم الذوق ذوقي لك يحسّسني

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‏رفيقي الشعر والانسان من خفقه

خذني الى الفوق عن تربه توجّسني

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على غرار الغرور وكثرة الزفقه

احفظ بياني بيان بحسّ يحرسني