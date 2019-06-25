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نجمة أحلام

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

نجمة أحلام


عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

رفيقي الشعر  من دونك بلا رفقه
اسري ظلام الزمان ومن يَوَنّسني؟
//
ما غيرك  اللي  على بابه  ارى  شفقه
من طلّة الصبح حتى الشمس تطمسني!
//
‏وجودك الثرّ يجعلني على صفقه
مع نجمة أحلام ما تفتأ  ترمّسني!
//
لو قبضة اليأس من تغدق عَلَيْ نفقه
واوقفني انسان بين الناس واجلسني!
//
‏رفيقي  الشعر   جنّبني  عن  الطفقه..
وبساحة الصدج حطّ اشياي واغرسني
//
في واقع اليوم ما تُنْسَبْ  لي الغفقه..
من  فلسفة  فكر  فلسفني  و طقّسني
//
‏مواقف الشرّ تصنع لي بها دفقه
مع عالم الذوق ذوقي لك ينومسني
//
مواقف الخير تهدي لي بها اللفقه
مع عالم الذوق ذوقي لك يحسّسني
//
‏رفيقي الشعر والانسان من خفقه
خذني الى الفوق عن تربه توجّسني
//
على  غرار  الغرور  وكثرة  الزفقه
احفظ  بياني بيان بحسّ يحرسني

 

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