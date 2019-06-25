عبد الله الحكماني | سلطنة عمان
رفيقي الشعر من دونك بلا رفقه
اسري ظلام الزمان ومن يَوَنّسني؟
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ما غيرك اللي على بابه ارى شفقه
من طلّة الصبح حتى الشمس تطمسني!
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وجودك الثرّ يجعلني على صفقه
مع نجمة أحلام ما تفتأ ترمّسني!
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لو قبضة اليأس من تغدق عَلَيْ نفقه
واوقفني انسان بين الناس واجلسني!
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رفيقي الشعر جنّبني عن الطفقه..
وبساحة الصدج حطّ اشياي واغرسني
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في واقع اليوم ما تُنْسَبْ لي الغفقه..
من فلسفة فكر فلسفني و طقّسني
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مواقف الشرّ تصنع لي بها دفقه
مع عالم الذوق ذوقي لك ينومسني
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مواقف الخير تهدي لي بها اللفقه
مع عالم الذوق ذوقي لك يحسّسني
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رفيقي الشعر والانسان من خفقه
خذني الى الفوق عن تربه توجّسني
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على غرار الغرور وكثرة الزفقه
احفظ بياني بيان بحسّ يحرسني