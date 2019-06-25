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أمسيت في حبك العذري مرتحلا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

أمسيت في حبك العذري مرتحلا


صالح علي | سوريا

قف بالديار ونح شوقًا لمن رحلوا
                       إذا   تراءى  لها بعد النوى  طللُ
//
هيهات لا رسم فيها كي تنوح به
                      بعد الدمارِ وقد تاهت بها السبلُ
//
سِوى خرابٍ يغطي حسن بهجتها
                 ومعشر في بطون الأرض قد أفلوا
//
وقل  لمنكر  أشواقي  وعاذلها
                    خلِّ الملامَ " فإنّ الركب مرتحلُ"
//
فإن أقاموا  فعيني بين أرحلهم
                 وإن يسيروا فهم في خافقي نزلُ
//
وابعث مراسيل أشواقي لهم قبلاً
                     تهدي الحبيب مقالا ما به  زللُ
//
أقولُ والدمع غطّى أعيني حزنًا
             والآه في الصدر تسلي كلَّ من ثكلوا
//
أنت البعيدُ  وبالأحشاء  متصلُ  
                     والقلبُ بعدكَ  بالآهات مشتملُ
//
يشكو الصبابة من شوق ومن ألمٍ
                     والنفس تتعبها من بعدك العللُ
//
أزفُّ  شوقي  بيوم البين منكسرًا
               والدمع بحر  على  الخدين  ينهملُ
//
أمسيت في حبك العذري  مرتحلا
                أطوي البلاد وفي الأمصار  أنتقلُ
//
أبكي الديار دموعا لا انفكاك لها
             دمع الغريب الذي اشجاه من رحلوا
//
إنَّ الملامة في صدري تزيد لظىً
                  والشعرُ بعـدك بالأحـزانِ يُـرتجلُ
//
كلُّ القصائد إن كانت بلا حَزَنٍ
                مثلُ السرابِ الذي ما  شفّه  البللُ
//
والقلبُ إن غاب من يهوى وودّعه
              أمسى حطامًا بجمر الشوق يشتعلُ
//
لكن قلبي- وإن زادت جنايتهم-
                  على  اللقاء سيبقى عنده  أملُ  
            

 

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