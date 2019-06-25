

صالح علي | سوريا

قف بالديار ونح شوقًا لمن رحلوا

إذا تراءى لها بعد النوى طللُ

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هيهات لا رسم فيها كي تنوح به

بعد الدمارِ وقد تاهت بها السبلُ

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سِوى خرابٍ يغطي حسن بهجتها

ومعشر في بطون الأرض قد أفلوا

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وقل لمنكر أشواقي وعاذلها

خلِّ الملامَ " فإنّ الركب مرتحلُ"

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فإن أقاموا فعيني بين أرحلهم

وإن يسيروا فهم في خافقي نزلُ

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وابعث مراسيل أشواقي لهم قبلاً

تهدي الحبيب مقالا ما به زللُ

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أقولُ والدمع غطّى أعيني حزنًا

والآه في الصدر تسلي كلَّ من ثكلوا

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أنت البعيدُ وبالأحشاء متصلُ

والقلبُ بعدكَ بالآهات مشتملُ

//

يشكو الصبابة من شوق ومن ألمٍ

والنفس تتعبها من بعدك العللُ

//

أزفُّ شوقي بيوم البين منكسرًا

والدمع بحر على الخدين ينهملُ

//

أمسيت في حبك العذري مرتحلا

أطوي البلاد وفي الأمصار أنتقلُ

//

أبكي الديار دموعا لا انفكاك لها

دمع الغريب الذي اشجاه من رحلوا

//

إنَّ الملامة في صدري تزيد لظىً

والشعرُ بعـدك بالأحـزانِ يُـرتجلُ

//

كلُّ القصائد إن كانت بلا حَزَنٍ

مثلُ السرابِ الذي ما شفّه البللُ

//

والقلبُ إن غاب من يهوى وودّعه

أمسى حطامًا بجمر الشوق يشتعلُ

//

لكن قلبي- وإن زادت جنايتهم-

على اللقاء سيبقى عنده أملُ

