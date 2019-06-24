وزير الزراعة يطلع على الموقف التنفيذي للأمن الغذائي للنصف الأول

مسقط - العمانية

ترأس مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي "زاد"، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة.

واستعرضَ الاجتماعُ ما تمَّ تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة للمجلس، ومناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال؛ أبرزها: مناقشة مسودة موازنة الهيئة للعام 2020، والتقرير التجاري للربع الثاني لهذا العام، كما تمَّ مُناقشة الموقف التنفيذي لمواضيع الأمن الغذائي خلال النصف الأول من العام 2019. بعدها تم تقديم عرض مرئي عن دور الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في منظومة الأمن الغذائي والمستجدات في تنفيذ مشاريعها، واطلع المجلس على محاضر اللجان بالهيئة.

وقام معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس الإدارة بجولة تفقديه لمخازن الهيئة، برفقة سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة؛ للوقوف على جاهزية المخازن وتفقد السلع، واتَّخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.