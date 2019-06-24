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لضمان سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع

"ميثاق" يدشن خاصية "مررها وبس" على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

"ميثاق" يدشن خاصية "مررها وبس" على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية

 

مسقط - الرؤية

دشَّن ميثاق للصيرفة الاسلامية خاصية جديدة في بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، بعنوان "مررها وبس"، وتُتيح لحاملها سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع عند التسوق؛ حيث يتطلب من الزبون تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع التي تستقبل الدفع عن طريق هذه الخاصية الجديدة، دون الحاجة لإدخال رقم سري في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالا للمرة الواحدة، وقد يُطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زاد عدد المعاملات اليومية على 10 معاملات.

ويبلغ الحد اليومي للبطاقات المدعمة بخاصية الدفع عن بُعد 60 ريالا عمانيا، وسيستلم الزبون إشعارات على الهاتف عن كل المعاملات التي يجريها، ويمكن لحاملي بطاقات  ميثاق للصيرفة الإسلامية أن يجروا المعاملات المختلفة باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان، وسيجري توزيع بطاقات الدفع عن بُعد للزبائن الجدد، كما يمكن للزبائن الحاليين الحصول على البطاقات الجديدة عند تجديدهم للبطاقات الحالية.

ويفتخر ميثاق للصيرفة الاسلامية بتدشين الخاصية الجديدة في البطاقات البنكية التي تُؤكد ريادة ميثاق في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية، وحرصه على مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال. ويتقدَّم ميثاق بالشكر إلى فيزا العالمية على تعاونها المستمر لتقديم الخدمات المبتكرة وتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تشجع المجتمع على استخدام  الدفع الالكتروني في مختلف معاملاتهم.

وقد شهد استخدام الدفع الالكتروني بالسلطنة نموًّا كبيرًا؛ نتيجةً للجهود التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب؛ حيث بدأ الجمهور الاعتماد بشكل كبير في إنجاز المعاملات في المؤسسات الحكومية والخاصة على البطاقات البنكية، إلى جانب المعاملات التجارية والتسوق. وقد دشن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مجموعة من المنتجات وطرح بطاقات إلكترونية لمختلف المناسبات، ويُواصل جهوده في إطلاق المبادرات التي تُسهم في تشجيع الدفع الإلكتروني في السلطنة، ودعم كافة الجهود الحكومية التي تهدف لتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية.

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