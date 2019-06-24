"عمانتل" تحتفل بتخريج آخر دفعات البرنامج التدريبي المتكامل

مسقط – الرؤية

اختتمت عمانتل البرنامج التدريبي المتكامل الذي أطلقته ضمن استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع شركة هواوي العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات بهدف تدريب 100 خريج من تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات في جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وكلية كالدونيان الهندسية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وبناء كفاءات وقدرات الشباب العُماني وإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وقالت ليلى بنت محمد الوهيبية مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل: ملتزمون بتدريب وتأهيل الشباب العماني لدخول سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات الشخصية والعملية اللازمة، ونعمل على القيام بذلك خلال البرامج التدريبية التي نطلقها مع شركائنا العالميين، كشركة هواوي.

وأضافت الوهيبية: أثمر التدريب عن توظيف 47 خريجا في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بالسلطنة ما يؤكد أهمية مثل هذه البرامج في المساهمة في دفع عجلة التعمين وتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب من خلال تأهيل الخريجين الجدد في الجانب العملي وتزويدهم بالخبرات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل بهدف تعزيز فرصهم في المنافسة على الوظائف المطروحة في السوق التي تتناسب مع مؤهلاتهم. ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين عن قرب على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والجيل الخامس من الاتصالات وتأسيس كوادر عمانية رائدة في هذا القطاع.

وقال ماهر بن طالب الوحيدي مدير الموارد البشرية بشركة هواوي عمان: نعتز بهذا التعاون مع عمانتل في البرنامج الذي أثمر نتائج إيجابية بإكسابهم مهارات جديدة في تقنية المعلومات واستعراض أهم التقنيات الحديثة في القطاع في ظل التطور السريع في العالم بهذا الشأن، ولقد التمسنا تفاعل جيد من قبل الخريجين طوال فترة التدريب وابدوا التزامهم ورغبتهم بتطوير قدراتهم، لقد سعدنا بالعمل مع عمانتل، ونتطلع قدما إلى إطلاق برامج شبيهة في المستقبل.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى منح فرص للشباب العماني وإبراز قدراته المهنية والوظيفية، ودعم الشباب ورفد سوق العمل بكوادر وطنية قادرة على الإبداع والإنتاج. وقد عملت الشركة بالتعاون مع شركة هواوي وبالتنسيق مع الجامعات والكليات المستهدفة على استقطاب مجموعة من الشباب المتميزين من طلبة تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات بكل من جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وكلية كاليدونيان الهندسية الذين بلغ عددهم منذ إطلاق البرنامج 100 خريج.