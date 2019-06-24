بالفيديو.. ترامب يكشف أهمية "أموال السعودية"

واشنطن - الوكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده بحاجة لأموال السعودية، وإنه لا ضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن السعودية اشترت كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار، نستخدمها بالمناسبة. نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية".

وأضاف "المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أميركا؛ هذا يعني شيئا بالنسبة لي، إنها منتج كبير للوظائف".

وعندما سأله الصحفي: هل هذا يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟ أجاب ترامب: لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص.

وردا على سؤال عما إذا كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في مقتل خاشقجي، أجاب الرئيس "أعتقد أنه تم التحقيق بشكل كبير". وأضاف "لقد اطلعت على الكثير من التقارير المختلفة".

وقال ترامب إنه ليس أحمقا بالقدر الذي يجعله يوقف التعامل مع السعوديين لأن ذلك سيجعلهم "يشترون معدات رائعة من روسيا والصين.

وقال الرئيس الأميركي إنه لم يناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وكان البيت الأبيض قال الجمعة إن الاتصال الهاتفي الأخير بين ترامب وولي العهد السعودي ركز على التوتر مع إيران والنفط.