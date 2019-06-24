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الكشف عن عدد القتلى والجرحى في الهجوم الأخير على مطار أبها السعودي

الإثنين 24 يونيو 2019 04:46 م بتوقيت مسقط

الكشف عن عدد القتلى والجرحى في الهجوم الأخير على مطار أبها السعودي

الرياض- الوكالات

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وأفاد بيان للمتحدث باسم التحالف بأن الهجوم وقع مساء الأحد وأسفر عن "استشهاد مقيم من الجنسية السورية"، وإصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة.

وفي بيان جديد صدر صباح الاثنين، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قائمة المصابين تضم 13 سعوديا، وأربعة هنود، ومصريين اثنين، وبنغلاديشيين اثنين.

وأضاف البيان أن ثلاثة أشخاص غادروا المستشفى، ولا يزال 18 شخصا يتلقون العلاج.

وكانت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، أعلنت في وقت سابق عن هجوم بطائرة دون طيار استهدف مطاري أبها وجازان، جنوبي السعودية.

 

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