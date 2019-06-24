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أعدني إليَّ

الإثنين 24 يونيو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

أعدني إليَّ


صفاء لعشاشي | المغرب

لم أعد أنا
أعرفني بين السطور
وقلبي منكسر
يلم شظاياه
في هذا الوطن المهجور
لم أعد أتذكر
أن لي موعدا معه
أتقيد به للحضور
ولا لي جواز سفر أخضر
أقطع لأجله كل البحور
ولا لآتيه مغمضة العينين
وكفي شمعة من نور
أيا وطنا تساقطه الريح
على عتبات السور
كيف لي أن آتيك
وأنا الممنوعة من العبور
وانا المقيدة بحبك
من اول رشفة
من حليب أمي المغدور
كيف لي أن آتيك
ولي من الذكرى
ما يكفيني للنفور
كيف لي أن آتيك بحلم
أجهضته...
فلم أجد له الثرى
 بين القبور
أيا وطنا يملأ الناي جرحه
أعدني إلي
أريد أن أنسى أيام الغياب
في الواد المهجور
فأنا لم أعد أنا
 أعرفني بين السطور...

 

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