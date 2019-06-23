شجار يهدد فرص جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية

لندن - الوكالات

قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إنه سيكون "أسهل" على بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية، أن "يعطي تفسيرا" للشجار الذي أُبلغ عنه في منزله. لكن فوكس أكد على أنّ الشجار بين جونسون وصديقته لا يجب أن "يشتت الانتباه" عن النقاش السياسي بشأن زعامة حزب المحافظين.

ويوم السبت تحاشى جونسون، المرشح الرئيسي لزعامة الحزب، الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له عن الشجار. وقالت ليز تراس، عضو حزب المحافظين التي تدعم جونسون كمرشح لزعامة الحزب، إنّ الشجار "أمر شخصي".

ويأتي ذلك بعد أن دافع جار جونسون الذي اتصل بالشرطة وسجل شجارا محتدما وصاخبا بين جونسون وصديقته كاري سيموندز عما قام به. وقال توم بن إنّه شعر بالقلق على "سلامة" جيرانه، وأضاف "آمل أن أي شخص آخر كان سيقوم بما قمت به". وقالت صحيفة الغارديان، التي حصلت على نسخة من التسجيل، إنه يمكن سماع كاري سيموندز، صديقة جونسون، تقول له "إخرج من شقتي".

وقال فوكس، متحدثا عن منصب جونسون السابق في الحكومة "هل تعتقدون أن تريزا ماي ستختاره كوزير للخارجية إذا كانت هناك أسباب حقيقية للقلق من أنه يمثل خطورة أمنية. يجب أن نبتعد عن هذا التشتيت ونتحدث عن الشؤون السياسية الحقيقية".