استعراض استعدادات "الصحة" لتنظيم ملتقى الأمراض غير المعدية في سبتمبر المقبل

مسقط - الرؤية

عُقد صباح أمس الأحد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، برئاسة سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وبحضور أعضاء اللجنة، بديوان عام وزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المحضر السابق، كما قدم مقرر اللجنة تقرير المتابعة وتطرق إلى الإعداد اللازم لمتلقى الأمراض غير المعدية الأول المزمع إقامته في ديسمبر من العام الجاري.

بعدها تمّ تقديم تقرير التكلفة التقديرية لخطة الأمراض غير المعدية، وعرض اعتماد الأنشطة التشغيلية للخطة التنفيذية للأمراض غير المعدية. وشهد الاجتماع تقديم عرض حول إدراج خطط مكافحة الأمراض غير المعدية في أماكن العمل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بتفعيل خطط مكافحة الأمراض غير المعدية بين موظفي وطلاب الكليات والمعاهد المختلفة ورفع مقترح "سوق نزوى بلا تبغ" إلى الجهات المعنية لتشريع لائحة عامة للأسواق بهذا الخصوص.

إلى جانب ذلك تمت مناقشة مقترح إنشاء صفحة إلكترونية للجنة وإعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع رابط لها في مختلف المواقع الإلكترونية للجهات الممثلة باللجنة؛ تكون معنية بنشر أعمال اللجنة وفعالياتها، إضافة إلى نشر التوعية بخصوص الأمراض غير المعدية.

وحول ما يستجد من أعمال، ناقش الاجتماع موضوع السيجارة الإلكترونية وخطورتها سواء على مستخدميها أو على أفراد المجتمع والبيئة، وثمنت اللجنة ما تقوم به الجهات المختصة من منع دخول هذ النوع من السيجارة لأسواق السلطنة لتفادي الأخطار الصحية البالغة الناتجة عنها.