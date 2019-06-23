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مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي برصاص حارسه الشخصي

الأحد 23 يونيو 2019 12:52 م بتوقيت مسقط

مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي برصاص حارسه الشخصي

 

 

أديس أبابا- الوكالات

قتل قائد الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، بالرصاص حارسه الشخصي، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، وذلك بحسب ما أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأبلغت المتحدثة، بيلين سيوم، الصحفيين أن "فرقة اغتيال" بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعا أمس السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول كبير آخر توفيا متأثرين بجراحهما.

وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، اليوم الأحد، إن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة أديس أبابا، مشيرا إلى أنها كانت بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى وآخرون داخل الجيش.

وذكر أبي أحمد أن هناك قتلى وجرحى من جراء محاولة الانقلاب.

وكانت السفارة الأمريكية قد أفادت بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا، وحثت الناس على توخي الحذر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة الانقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية، أمباتشو مكونن، ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما، أمس السبت، لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد.

 

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