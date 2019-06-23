

صدرت مؤخراً للشاعر الأسعد الجميعي مجموعة شعرية جديدة بعنوان "هكذا تحدث آدم"، عن دار زينب للنشر في تونس.

جاءت المجموعة في مئة وست صفحات، وضمّت ثلاثاً وعشرين قصيدة، منها عشر قصائد نثرية، وثماني قصائد تفعيلة، وخمس قصائد عمودية.

وقد تصدّر المجموعةَ حوارٌ للشاعر، نشرته الصحف العراقية، وفي ذلك الحوار يلخّص الجميعي نظرته لمثلث الشعر والإنسان والكون.

من أجواء المجموعة نقرأ ما جاء على غلافها الأخير:

ليس لي غير هذا الشّعر

أتوكّأ عليه

كلّما بلغت من الحزن عتيّا..

وأنشّ به خفافيش القلق..

وليس لي فيه مآرب أخرى

غير البكاء

مع النّائحات عليّ..