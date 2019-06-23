حوارية شعرية بين جزائري وتونسية



سميرة الزغدودي و فريد مرازقة

فريد مرازقة:

خذني إليك فانت سحر مشاعري

أنت القصيد ومقصدي بدفاتري

//

خذني وكن نبضاً يعانق أحرفي

كن أوّلي يابن الجمال وآخري

//

خذني ففي عينيك هامت مهجتي

كالظبية العطشى لنبع هادر

//

ما انفك نبضي في هواك مدندنا

لحنا كزقزقة لأجمل طائر

//

دعْني أذُبْ كالشمع في حضن الهوى

وأعشْ على قمم الرؤى يا شاعري

//

إنّي على أمل اللّقاء كطفلة

تهفو لبغيتها بصبر حائر

//

عيناي تسرح في الخيال طموحة

وأناملي تختال بين ضفائري

//

أهفو ليوم لا كأيّام الدّنا

لمّا أراك بأمّ عيني زائري

//

سبحان من وهب القلوب غرامها

وبحبّك الفوّاح عطر خاطري

//

خذني بذنبي لا تدعني للجوى

لا تهجرنّ صبابتي يا آسري

//

صلوات عشقي تعتريني كلما

ترتيلة العشق اعتلت بمنابري

//

صلني وأَنقذ لي الحشاشة مرّةً

ليظلّ بي دوماً جنون مشاعري

//

واستقبل الاشواق من وصل اللّمى

لنذوق من عذب الرضاب النادر

//

عيناك سرّ سعادتي وصبابتي

بهما يظلُّ جمال لحظك آسري

//

وعلى الشّفاه الناطقات تورّدتْ

أحلى القصائدِ في بهاء ساحرِ

***

سميرة الزغدودي:

.. حَسْبِي وَحَسْبُكَ مِن غَيُورِ قَد غَوَى

يَا نَبْضَ قَلْبِي أَنْتَ إِلْفِي وَالهَوَى

//

ياَرَبِّ عُذْنَا مِن فِرَاقِ قَاتِلٍ

فَبِنَارِ شَوْقِي ذَابَ قَلْبِي وَاكْتَوَى

//

لِهَوَاكَ فِي الوِجْدَانِ خَيْرُ تَفَتُّحٍ

كَالوَرْدِ قَدْ مَسَّ الربِيعَ وَمَاذَوَى

//

أَوْدَعْتَ فِي الأَعْمَاقِ سِحْرَ تَأَرُّجِ

وَالعِشْقُ عَطَّرَ مُهْجَتِي لَمّا اسْتَوَى

//

قَلْبِي وَقَلْبُكَ لُغْزُ نَبضٍ دافِقٍ

وكِلاَهُمَا اعْتَنق الصَباَبَةَ وانْتَوَى

//

بِوُجُودِكَ الدُنْيَا تَحَلَّى طَعْمُهَا

قُلْ لِي بِرَبِّكَ مَنْ بِسُكَّرِكَ ارْتَوَى

//

يَا عِشْقَ عُمُرِي هَلْ أرَاكَ مُوَسِّدِي

حُضْنَ الحَنَانِ فَأنتَشِي بِالمُحْتَوَى ؟

//

أحْظَى بمَعْسُولِ الرُّضَابِ مُعَتَّقَا

يُنْشِي الحَشَا مِن بَعْدِ إِعْطَاءِ الدَّوَا

//

أَنْتَ الهَوَى حَيْثُ الرُّقِيُّ مَكاَنَةٌ

يُحْيِي رَمِيمِي وَاهِبًا فِيَّ القُوَى

//

إِيَّاكَ أَنْ أَلْقَى مُضَاجَعَةَ الجَفَا

وَعَذَابَ هَجْرٍ عَاصِفٌ فِيهِ الجَوَى

//

مِنْ دُونِكَ الدُنْيا أُجَاجٌ طَعْمُها

لاَتَخْنُقِ الأَحْلاَمَ قَهْرَا بِالنَّوَى

//

يَافارِسَ الأَحْلاَمِ يَا مَنْ لاَحَ لِي

كَالنَّجْمِ فِي أُفُقِي أَنَارَ وَمَاهَوَى

//

يَا مَنْ وَهَبْتَ شِغَافَ قَلبِي شُحْنَةَ

وَسَقَيْتَهُ مِن نَبْعِ حُبِّكَ فارْتَوَى

//

شُكْرَا لأِنَّكَ قَد أَنَرْتَ جَوَانِحِي

بِضِيَاء حُبٍّ مِن رَفِيعِ المُسْتَوَى

***

فريد المرازقة:

حَسْبِي وَ حَسْبكِ لَسْتُ مَنْ إيقَاعُهُ

سَهْلٌ وَ لَسْتُ أَخَافُ ذِئْبًا قَدْ عَوَى

//

وَ إذَا عَشِقْتُ فَمَا الجُيُوشُ تَصُدُّنِي

أَوْ عَاذِلٌ مِنْ فَيْضِ حُبِّكِ مَا ارْتَوَى

//

قَدْ ذُقْتُ مِنْ نَارِ المَحَبَّةِ وَ اللَّظَى

مَا ذَاقَ قَيْسٌ فِي الصَّبَابَةِ فَاكْتَوَى

//

لَكِنَّنِي مُذْ جِئْتِ صِرْتُ مُتَيَّمًا

وَ لِكُلِّ نَاوٍي فِي الصَّبَابَةِ مَا نَوَى

//

عَيْنَاكِ ضَرْبٌ مِنْ خَيَالٍ فاتِنٍ

من شَافَ حُسْنَهُما تَلَعْثَمَ وَ الْتَوَى

//

أَدْرِي بِأَنَّكِ لِلدُّنَا مَعْشُوقَةٌ

وَ الكُلُّ فِي عَيْنَيْكِ مَذْهُولًا هَوَى

//

وَ اللهِ لَسْتُ أَلُومُهُمْ فَقُلُوبُهُمْ

قَدْ هَدَّهَا بُعْدٌ يُمَزِّقُ وَ الجَوَى

//

فَلْتَرْحَمِي قَلْبًا سَكَنْتِ بُطَيْنَهُ

وَ مَلَأْتِهِ بِالحُبِّ مِنْ بَعْدِ الخَوَا

//

أَطَلَبْتِ مِنْ فَحْلِ الفُحُولِ صَبَابَةً؟

وَ جَعَلْتِهِ تِرْيَاقَ سُمٍّ وَ الدَّوَا

//

وَ نسيتِ أنَّكِ قَدْ سَريتِ بِعِرْقِهِ

حَتَّى احْتللت فُؤادَهُ خَارتْ قِوَى

//

كَيْفَ استَطَعْتِ؟ وَ قَلْبُهُ مُتحجّرٌ

مَا اهتَزَّ مِن حبِّ النِّساءِ و مَا انطَوَى

//

رَايَاتُهُ رُفِعَتْ وَ حِصْنُ فُؤَادِهِ

دَمَّرْتِهِ وَ مَلَكْتِ مَا فِيهِ حَوَى

//

هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْأَلِينَ مُجَاهِدًا

رَامَ الشَّهَادَةَ فيِكِ مُلْتَهِبَ النَّوَى

//

لَا تَقْتُلِيهِ فَإنَّهُ مَيْتٌ وَ لَا

تَتَعَجَّبِي مِنْ مَوْتِهِ فَهُوَ الهَوَى