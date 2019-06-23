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حوارية شعرية بين جزائري وتونسية

الأحد 23 يونيو 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

حوارية شعرية بين جزائري وتونسية


سميرة الزغدودي و فريد مرازقة

فريد مرازقة:
خذني إليك فانت سحر مشاعري
                 أنت القصيد ومقصدي بدفاتري
//
خذني وكن نبضاً يعانق أحرفي
                   كن أوّلي يابن الجمال وآخري
//
خذني ففي عينيك هامت مهجتي
                       كالظبية العطشى لنبع هادر
//
ما انفك نبضي في هواك مدندنا
                         لحنا كزقزقة لأجمل طائر
//
دعْني أذُبْ كالشمع في حضن الهوى
               وأعشْ على قمم الرؤى يا شاعري
//
إنّي على أمل اللّقاء كطفلة
                        تهفو لبغيتها بصبر حائر
//
عيناي تسرح في الخيال طموحة
                    وأناملي تختال بين ضفائري
//
أهفو ليوم لا كأيّام الدّنا
                     لمّا أراك بأمّ عيني زائري
//
سبحان من وهب القلوب غرامها
            وبحبّك الفوّاح عطر خاطري
//
خذني بذنبي لا تدعني للجوى
             لا تهجرنّ صبابتي يا آسري
//
صلوات عشقي تعتريني كلما
            ترتيلة العشق اعتلت بمنابري
//
صلني وأَنقذ  لي الحشاشة مرّةً
          ليظلّ بي دوماً جنون مشاعري
//
واستقبل الاشواق من وصل اللّمى
          لنذوق من عذب الرضاب النادر
//
عيناك سرّ سعادتي وصبابتي
          بهما يظلُّ جمال لحظك  آسري
//
وعلى الشّفاه الناطقات تورّدتْ
             أحلى القصائدِ في بهاء ساحرِ
***
سميرة الزغدودي:
.. حَسْبِي وَحَسْبُكَ مِن غَيُورِ قَد غَوَى
                     يَا نَبْضَ قَلْبِي أَنْتَ إِلْفِي وَالهَوَى
//
ياَرَبِّ عُذْنَا مِن فِرَاقِ قَاتِلٍ
                   فَبِنَارِ شَوْقِي ذَابَ قَلْبِي وَاكْتَوَى
//
لِهَوَاكَ فِي الوِجْدَانِ خَيْرُ تَفَتُّحٍ
                    كَالوَرْدِ قَدْ مَسَّ الربِيعَ وَمَاذَوَى
//
أَوْدَعْتَ فِي الأَعْمَاقِ سِحْرَ تَأَرُّجِ
                وَالعِشْقُ عَطَّرَ مُهْجَتِي لَمّا اسْتَوَى
//
قَلْبِي وَقَلْبُكَ لُغْزُ نَبضٍ دافِقٍ
                 وكِلاَهُمَا اعْتَنق الصَباَبَةَ وانْتَوَى
//
بِوُجُودِكَ الدُنْيَا تَحَلَّى طَعْمُهَا
                قُلْ لِي بِرَبِّكَ مَنْ بِسُكَّرِكَ ارْتَوَى
//
يَا عِشْقَ عُمُرِي هَلْ أرَاكَ مُوَسِّدِي
              حُضْنَ الحَنَانِ فَأنتَشِي بِالمُحْتَوَى ؟
//
أحْظَى بمَعْسُولِ الرُّضَابِ مُعَتَّقَا
              يُنْشِي الحَشَا مِن بَعْدِ إِعْطَاءِ الدَّوَا
//
أَنْتَ الهَوَى حَيْثُ الرُّقِيُّ مَكاَنَةٌ
                يُحْيِي رَمِيمِي وَاهِبًا فِيَّ القُوَى
//
إِيَّاكَ أَنْ أَلْقَى مُضَاجَعَةَ الجَفَا
             وَعَذَابَ هَجْرٍ عَاصِفٌ فِيهِ الجَوَى
//
مِنْ دُونِكَ الدُنْيا أُجَاجٌ طَعْمُها
                    لاَتَخْنُقِ الأَحْلاَمَ قَهْرَا بِالنَّوَى
//
يَافارِسَ الأَحْلاَمِ يَا مَنْ لاَحَ لِي
                   كَالنَّجْمِ فِي أُفُقِي أَنَارَ وَمَاهَوَى
//
يَا مَنْ وَهَبْتَ شِغَافَ قَلبِي شُحْنَةَ
                    وَسَقَيْتَهُ مِن نَبْعِ حُبِّكَ فارْتَوَى
//
شُكْرَا لأِنَّكَ قَد أَنَرْتَ جَوَانِحِي
                 بِضِيَاء حُبٍّ مِن رَفِيعِ المُسْتَوَى
***
فريد المرازقة:
حَسْبِي وَ حَسْبكِ لَسْتُ مَنْ إيقَاعُهُ
              سَهْلٌ وَ لَسْتُ أَخَافُ ذِئْبًا قَدْ عَوَى
//
وَ إذَا عَشِقْتُ فَمَا الجُيُوشُ تَصُدُّنِي
             أَوْ عَاذِلٌ مِنْ فَيْضِ حُبِّكِ مَا ارْتَوَى
//
  قَدْ ذُقْتُ مِنْ نَارِ المَحَبَّةِ وَ اللَّظَى
               مَا ذَاقَ قَيْسٌ فِي الصَّبَابَةِ فَاكْتَوَى
//
لَكِنَّنِي مُذْ جِئْتِ صِرْتُ مُتَيَّمًا
               وَ لِكُلِّ نَاوٍي فِي الصَّبَابَةِ مَا نَوَى
//
عَيْنَاكِ ضَرْبٌ مِنْ خَيَالٍ فاتِنٍ
               من شَافَ حُسْنَهُما تَلَعْثَمَ وَ الْتَوَى
//
أَدْرِي بِأَنَّكِ لِلدُّنَا مَعْشُوقَةٌ
               وَ الكُلُّ فِي عَيْنَيْكِ مَذْهُولًا هَوَى
//
وَ اللهِ لَسْتُ أَلُومُهُمْ فَقُلُوبُهُمْ
                 قَدْ هَدَّهَا بُعْدٌ يُمَزِّقُ وَ الجَوَى
//
فَلْتَرْحَمِي قَلْبًا سَكَنْتِ بُطَيْنَهُ
                وَ مَلَأْتِهِ بِالحُبِّ مِنْ بَعْدِ الخَوَا
//
أَطَلَبْتِ مِنْ فَحْلِ الفُحُولِ صَبَابَةً؟
                   وَ جَعَلْتِهِ تِرْيَاقَ سُمٍّ وَ الدَّوَا
//
وَ نسيتِ أنَّكِ قَدْ سَريتِ بِعِرْقِهِ
             حَتَّى احْتللت فُؤادَهُ خَارتْ قِوَى
//
كَيْفَ استَطَعْتِ؟ وَ قَلْبُهُ مُتحجّرٌ
        مَا اهتَزَّ مِن حبِّ النِّساءِ و مَا انطَوَى
//
رَايَاتُهُ رُفِعَتْ وَ حِصْنُ فُؤَادِهِ
                 دَمَّرْتِهِ وَ مَلَكْتِ مَا فِيهِ حَوَى
//
هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْأَلِينَ مُجَاهِدًا
              رَامَ الشَّهَادَةَ فيِكِ مُلْتَهِبَ النَّوَى
//
لَا تَقْتُلِيهِ فَإنَّهُ مَيْتٌ وَ لَا
                تَتَعَجَّبِي مِنْ مَوْتِهِ فَهُوَ الهَوَى

 

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