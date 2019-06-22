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العوفي يكرم الشركة الطلابية "محيا"

السبت 22 يونيو 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

العوفي يكرم الشركة الطلابية "محيا"

 

 

مسقط - الرؤية

كرَّم مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، الشركة الطلابية "محيا"، والتي فازتْ بجائزة أفضل شركة طلابية للعام 2019، ضمن منافسات جائزة إنجاز عمان لفئة الكليات والجامعات.

وتختصُّ شركة محيا الطلابية بمجال الاستزراع السمكي، وتقدم منتج الأزولا (ِAzolla)، وهو غذاء للأسماك المستزرعة في المياه العذبة، وأسماك الزينة والسلاحف البرمائية، ويتميَّز المنتج بكونه يستغني عن مسحوق فول الصويا المستورد، واستبداله بنبتة محلية لها بروتين عالٍ، ومادة البيتا كاروتين التي كلما زادت زاد معدل فيتامين (A)، الذي يقوِّي مناعة الأسماك، وتمَّ التقليل من مسحوق السمك وهو مصدر غير متجدد، كذلك يقلل المنتج من معامل التحويل الغذائي ليصل إلى 1.5 ويقصد به كيلو واحد من الغذاء يعطي كيلو واحدا من لحم السمك.

وقام مركز الاستزراع السمكي بالمديرية العامة للبحوث السمكية بحضانة الشركة الطلابية "محيا" للتعاون في مجال تصنيع الاعلاف السمكية والمساعدة في توفير الأحواض والمختبرات للفحص، إضافة للتحليل والتصنيع، وكذلك الإشراف الفني على البحث والتجربة الخاصة بالمركب العلفي الجديد والمساعدة في التنفيذ. وأثبتت المادة جدواها الغذائية والاقتصادية كعلف بديل صالح للاستخدام كغذاء للأسماك آكلة الأعشاب والأسماك المختلطة وأسماك الزينة والسلاحف البرمائية التي تعيش جميعها في بيئة المياه العذبة.

ويدرسُ مركز الاستزراع السمكي إمكانية استخدام نبات الأزولا في تغذية الأسماك المستزرعة في المياه العذبة؛ من خلال إدخال النبات كبديل لكبسولة فول الصويا المستوردة ومسحوق السمك بتركيبة تعتمد كليًّا على مواد متاحة محليًّا.

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