"ميثاق" ينظم ندوة للتوعية بـ"الصيرفة الإسلامية" في "العلوم الشرعية"

مسقط – الرؤية

نظَّم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والتنمية في مقر كلية العلوم الشرعية بحضور رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق وعدد من المسؤولين، تعزيزًا لدوره الريادي في التعريف بمفهوم الصيرفة الإسلامية في المجتمع العماني، وضمن فعاليات برنامج "شعاع ميثاق".

وتهدف الندوة إلى تعزيز التوعية بمفهوم الصيرفة الإسلامية والتعريف بأهم الخدمات والمنتجات المقدمة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تشكل هذه الندوات فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والرد عليها من قبل المختصين.

وقدَّم فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ورقة عمل حول دور الاقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية، كما قدم فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ورقة عن تكامل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد القومي. وكذلك قدَّم فضيلة الشيخ عصام إسحاق، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية، ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة لتثمير مدخرات الأفراد والجمعيات والمؤسسات.