تشيلي يعمق جراح الإكوادور ويضع قدما في ربع نهائي "كوبا أمريكا"

سلفادور - رويترز

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي تألقه في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، ولم يتأثر بإصابة في الكاحل، وسجل هدف الفوز 2-1 على الإكوادور؛ ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الثمانية.

وتقدَّمتْ تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا، لكنَّ الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس جابرييل أرياس، ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26. وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددا، بعدما أنهى صياما دام خمسة أشهر عن التسجيل، عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4-صفر على اليابان يوم الإثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور -التي خسرت 4- صفر أمام أوروجواي في الجولة الافتتاحية- مرمى تشيلي تقريبا، وتلقى المدافع جابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج. وكشف سانشيز عقب المباراة أنه كان يلعب رغم التعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال الشوط الأول.

وقال سانشيز للصحفيين: بعد كرة عرضية تعرضت لالتواء في الكاحل لكني وضعت ضمادة وحصلت على مسكن للألم وشاركت مجددا. وأضاف: أعتقد أني أعاني من التواء وكنت ألعب رغم الألم لكن أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة.

وأشاد رينالدو رويدا مدرب تشيلي بلاعبه سانشيز على مواصلة اللعب، وأكد أن لاعب مانشستر يونايتد لم يتعرض للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب الشهر الماضي. وقال رويدا: لقد خضع لفحوص من الأطباء بين الشوطين وقالوا إن بوسعه الاستمرار رغم أنه وضع الكثير من الثلج في الاستراحة. لقد بذل مجهودا كبيرا في الشوط الثاني.

وتصدر تشيلي، بطل كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بست نقاط، ويأتي منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ثم اليابان بنقطة واحدة، فيما لا يملك الإكوادور أي نقطة. ولا يزال الإكوادور يملك فرصة ضئيلة للتأهل ضمن أفضل فريقين بالمركز الثالث، لكن يجب عليه الفوز على اليابان غدًا الإثنين، على أن تلعب باقي النتائج في مصلحته.

وتحدث هرنان داريو جوميز مدرب الإكوادور بشكل مقتضب في المؤتمر الصحفي، وقال إنه في حالة مزاجية لا تسمح بتلقي الأسئلة، وتحدث عن المباراة باختصار ورحل سريعا.