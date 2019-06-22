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50 مليار دولار.. أولى تفاصيل "صفقة القرن"

السبت 22 يونيو 2019 06:30 م بتوقيت مسقط

50 مليار دولار.. أولى تفاصيل "صفقة القرن"

 

واشنطن- رويترز

قال مسؤولون أمريكيون ووثائق راجعتها رويترز إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط تدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وقد يكون من الصعب اقناع منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة "الاقتصاد أولا" لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.

وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم كوشنر، وهو صهر ترامب أيضا، الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع.

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