7 معلومات عن طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران

عواصم - الوكالات

أسقطت إيران طائرة تجسس أمريكية مسيرة، الخميس الماضي، وقالت إن الطائرة اخترقت الأجواء الإيرانية.

وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، أن الطائرة المسيرة، تم إسقاطها بصاروخ (أرض — جو) في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

أما بالنسبة لمواصفات الطائرة فهي كالتالي:

1 من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، وتتبع البحرية الأمريكية.

2 تصنع الطائرة شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في مهام الاستطلاع البحري، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المواقع المعادية.

3 يمكن للطائرة رصد أهداف في محيط دائرة قطرها 360 كم ويتم إدارتها بواسطة طيارين من قاعدة أرضية.

4 يمكن للطائرة قطع مسافات تصل إلى 15.1 ألف كم، قبل العودة لنقطة انطلاقها، ويمكنها رصد أهداف أثناء التحليق في نطاق دائرة قطرها 360 كم.

5 تصل سرعة تحليق الطائرة 331 عقدة (613 كم/ الساعة)، وتحمل أجهزة تجسس عالية الدقة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم (15.2 كم).

6 يصل وزن الطائرة إلى 14.6 طن تقريبا، ويصل طولها إلى 14.5 متر وارتفاعها 4.6 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 39.9 متر.

7 يمكن للطائرة التحليق دون العودة إلى قواعدها على مدى 24 ساعة متواصلة، وتقوم بتزويد القواعد الأرضية بالمعلومات الاستخباراتية، التي ترصدها خلال استطلاع المواقع المعادية.