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تفاصيل قصف محطة كهرباء جنوب السعودية

الخميس 20 يونيو 2019 03:58 م بتوقيت مسقط

تفاصيل قصف محطة كهرباء جنوب السعودية

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها الصاروخية قصفت، مساء أمس الأربعاء، محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف سريع في بيانه أن هذا الاستهداف "يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين بأنه "لا تزال هناك مفاجآت كبيره قادمة" بالنسبة إلى المملكة، مبينا أن العمليات الجديدة ستستهدف "مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه".

وكثف الحوثيون، الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

 

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