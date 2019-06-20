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تفاصيل إسقاط طائرة تجسس أمريكية بعد دخولها الأجواء الإيرانية

الخميس 20 يونيو 2019 03:39 م بتوقيت مسقط

تفاصيل إسقاط طائرة تجسس أمريكية بعد دخولها الأجواء الإيرانية

 

طهران – الوكالات

أكد الحرس الثوري الإیراني، أنه تم استهداف وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة فجر اليوم بعد دخولها أجواء البلاد، وليس فوق المياه الدولية كما يدعي الجانب الأمريكي.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري اليوم الخميس، أن طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هاوك" أقلعت في الساعة صفر و14 دقيقة من بعد منتصف الليل بتوقيت إيران من إحدى القواعد الأمريكية في جنوب الخليج، وخلافا لقوانين الملاحة الجوية تم عمدا إطفاء جميع الأجهزة المتعلقة بتعريف الطائرة وتوجيهها متبعة منتهى السرية، وواصلت مسارها من مضيق هرمز جنوبا نحو جابهار جنوب شرقي إيران.

وأضاف البيان، أن الطائرة وحين العودة نحو غرب المنطقة بادرت إلى اختراق الأجواء الإيرانية لجمع المعلومات والتجسس.

وتابع البيان، أنه وفي الساعة الرابعة و5 دقائق فجرا (بالتوقيت المحلي، وفي الوقت الذي كانت هذه الطائرة تخترق فيه أجواء البلاد، تم استهدافها وإسقاطها بواسطة الدفاع الجوي للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري.

وذكر مصدر مطلع في الحرس الثوري في إقليم هرمزكان أن حطام الطائرة الأمريكية سقط في المياه الإيرانية عند منطقة رأس الشير في مياه الخليج.

يذكر أن الطائرة "غلوبال هاوك" أو RQ-4C تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.

 

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