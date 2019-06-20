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خديجة النعيمية تكشف لـ"صوت الرؤية" كواليس المشاركة في "أسبوع الموضة"

الخميس 20 يونيو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

 

الرؤية - مريم البادية

استضافت إذاعة صوت الرؤية خبيرة التجميل العمانية خديجة النعيمية، حيث كشفت في برنامج "على الطريق" عن مشاركتها كثاني عمانية تمثل السلطنة في أسبوع الموضة بلندن في بريطانيا.

وتحدثت النعيمية عن عملها في هذا المجال حيث كان أول عمل لها قبل عشر سنوات، وقالت النعيمية: "كنت اهتم بالمكياج منذ نعومة أظفاري، وعندما تمكنت من الحصول على الخبرة الكافية في هذا المجال، دشّنت مشروعي الخاص وهو "صالون دار الخليج" بولاية صحم، وبسبب احترافي في هذا المجال فإنّ هذا العمل نال استحسان وإعجاب كل من يجرب مكياجي، وهذا يعود لتمكني من أدواتي وحبي لمهنتي".

وعن مشاركتها في أسبوع الموضة بلندن، قالت: "كان بالنسبة لي الخطوة الأولى نحو العالمية، وكان أحد أهم الأولويات التي سعيت من أجلها؛ حيث أتاح لي التعرف على ثقافات مختلفة في عالم التجميل والموضة في جميع أنحاء العالم بوجود مختلف الجنسيات". وأضافت: "استطعت أن أقدم صورة مشرفة عن خبيرات التجميل العمانيات وما يتمتعن به من موهبة وكفاءة في مجال التجميل وأنهن جديرات بالمشاركة في المحافل الدولية".

يشار إلى أنّ برنامج "على الطريق" يعده ويقدمه أحمد الفهدي وزمرد الهنائية، ويذاع على إذاعة صوت الرؤية، أول إذاعة رقمية في السلطنة، من الأحد إلى الخميس من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

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