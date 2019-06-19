الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

البلدان الأكثر فقرا الأعلى نموا في عدد السكان.. والصين ستتراجع للمركز الثاني عالميا

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:52 م بتوقيت مسقط

البلدان الأكثر فقرا الأعلى نموا في عدد السكان.. والصين ستتراجع للمركز الثاني عالميا

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أنه في غضون 20 عامًا، من المتوقع أن يصل عدد سكان البلدان المرتفعة الدخل إلى الذروة، كما إن تراجع عدد السكان في العديد من الاقتصاديات الكبرى بدأ بالفعل.

وقالت الوكالة إن عدد السكان في معظم أوروبا آخذ في التقلص، وبحلول عام 2100، من المتوقع أن ينخفض العدد بمقدار 120 مليون نسمة، ما يعني أن العدد الحالي البالغ 750 مليونا سيهبط إلى حوالي 630 مليونا، وفقا لبيانات السكان الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في إيطاليا وحدها بمقدار 20 مليون نسمة، وألمانيا بمقدار تسعة ملايين، ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان ألبانيا ومولدوفا وصربيا بمقدار النصف.

لكن المملكة المتحدة ستكون الاستثناء الأوروبي؛ إذ من المتوقع أن يزيد عدد سكانها بمقدار 10 ملايين نسمة. كما إن النرويج والسويد وسويسرا وايرلندا ستشهد زيادة وليس انخفاضا في عدد السكان.

وفي خارج أوروبا، ثمة تحولات جذرية في تعداد السكان، فمن المتوقع أن تتفوق الهند على الصين كأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2027، أي بعد ثماني سنوات من الآن، وتصل إلى أقصى عدد في عام 2060 تقريبا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين بمقدار 375 مليونا بحلول عام 2100.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050 وقد يصل إلى ذروته عند حوالي 11 مليار في حوالي 2100.

أما أكبر 10 دول من حيث عدد السكان، فمن المتوقع أن تتصدر البرازيل وبنغلاديش وروسيا والمكسيك إثيوبيا ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

وقال ليو تشن مين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "إن العديد من أسرع دول نموا من حيث عدد السكان هي أفقر البلدان".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يناير 2016

السلطنة السادس عشر عالميا في الوجهات السياحية الأسرع نموا

المزيد

24 مايو 2015

صورة من اليمن .. الأكثر شهرة عالميا

المزيد

29 مايو 2018

قائمة الـ10 مدن الأعلى رواتب عالميا

المزيد

14 مايو 2015

15% نموا في السياحة البينية بالخليج.. والسلطنة ضمن "الأكثر جذبا للسياح"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

المحليات - أخبار

"أسياد" تسجل 14% نموا للأرباح التشغيلية في النصف الأول.. وتوقعات بارتفاعها إلى 23%

الاقتصاد - محلي

الحاتمي: قرارات استثمارية بنصف مليار دولار خلال أسبوعين بفضل مرونة "أسياد"

الاقتصاد - محلي

وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

الاقتصاد - محلي

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة