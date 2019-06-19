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الرصف والإنارة وتسوير المقابر وتطوير المنطقة الصناعية بمقدمة مقترحات الأهالي

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

 

بركاء - الرؤية

اختَتَم مَعَالي أحمد بن عبدالله بن مُحمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، أمس الأربعاء، برنامجَ زياراته الميدانية لولايات محافظة جنوب الباطنة، بزيارة ولايتيْ المصنعة وبركاء، ويُرافقه فيها سعادة وكيلي الوزارة وعدد من المسؤولين.

والتقى معاليه سعادة الشيخ حمود بن سالم الوحشي والي المصنعة، وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي، وأعضاء لجان الشؤون البلدية، والشيوخ والأعيان. وتمَّ خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع البلدية والمائية التي تُقدِّمها الوزارة للمستفيدين، كما استمع معاليه إلى كافة المطالب التي تطرَّق إليها الأعضاء؛ والتي تمثلت في: رصف الطرق الداخلية، والإنارة، وتسوير المقابر، وأسواق الأسماك، وتطوير المنطقة الصناعية.

والتقى معاليه أيضًا سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي بركاء، وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي، وأعضاء لجان الشؤون البلدية، والشيوخ والأعيان، وقد أوضح معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الجهودَ التي تقوم بها الوزارة، وما تسعى لتحقيقه وإنجازه من مشاريع، وغيرها خدمة للصالح العام في مختلف المجالات البلدية والمائية. واستمع معاليه إلى كافة المطالب التي تطرق إليها الحضور؛ والتي تهدف لتطوير وتحسين الخدمات البلدية والمائية بمختلف قرى الولاية، ووجَّه المسؤولين بضرورة مضاعفة الجهود لتطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية، وتقديمها بالجودة المطلوبة، والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف برامج التوعية فيما تقدمه الوزارة من خدمات للمستفيد.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل وتقديم الخدمات البلدية والمائية وتقييمها، والنظر إلى مُتطلبات المرحلة المقبلة في ولايات المحافظة من المشاريع المستقبلية، وفق خطط وبرامج تتماشى مع أهداف ومتطلبات التنمية في السلطنة.

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