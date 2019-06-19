"رأس الخيمة للخرسانة" تستعين بأسطول من شاحنات "فورد"

مسقط – الرؤية

سلمت شركة محسن حيدر درويش، الموزع المُعتمد لشاحنات فورد في السلطنة، أسطولاً من 7 شاحنات فورد لخلط الخرسانة سعة 12 مترا مكعبا إلى شركة رأس الخيمة للخرسانة. وستدعم هذه المركبات الحديثة من فورد شركة رأس الخيمة للخرسانة لزيادة بناء أعمالها وتزويدها بالجودة والموثوقية التي يمكنها الاعتماد عليها.

وحضر مصطفى كانير، المدير التنفيذي لشاحنات فورد بالشرق الأوسط، وكان تيكين، مدير المبيعات الإقليمي لشاحنات فورد، وممثل الإدارة العليا من شركة محسن حيدر درويش تسليم 5 وحدات من أكثر شاحناتها مبيعًا في المنطقة.

وقال ديفيد عزيز، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات بشركة محسن حيدر درويش: توفر شركة رأس الخيمة للخرسانة خدمات مهمة لدعم المشاريع الكبرى في قطاع البناء في جميع أنحاء سلطنة عمان ومن الضروري أن يكون لديها أفضل المركبات والدعم الفني في السوق. سعداء بأنهم اختاروا شاحنات فورد، الشاحنة الثقيلة الرائدة في هذه المنطقة. وستعمل هذه المركبات في ظروف قاسية وستقطع مسافات طويلة في السنوات القادمة. ولهذا السبب، من الضروري أن يكون لديهم شاحنة عالية الأداء مثل فورد والتي سوف تلبي متطلباتهم باستمرار.

وأعرب شيرانجيب ديب، مدير العمليات في شركة رأس الخيمة للخرسانة، عن امتنانه لمجموعة محسن حيدر درويش ش.م.م للخدمة الخاصة المقدمة له، وقال إنَّ تلبية المتطلبات الصعبة لعملياتنا ليست ميزة سهلة. فهذه الطرازات تتمتع بمتانة ومرونة مثبتة، مما يضمن تلبية متطلبات أعمالنا مع حماية سلامة سائقينا. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن يتمكَّن شريكنا في النقل بالشاحنات من توفير الدعم المستمر عندما يتعلق الأمر بالخدمة والصيانة وكان هذا هو العامل الحاسم في اختيار شركة محسن حيدر درويش.