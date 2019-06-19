لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

نيويورك- رويترز

كشف تقرير أجنيس كالامارد المحقق بالأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قتل بصورة متعمدة، وأن المملكة العربية السعودية هي المسؤولة.

وبحسب التقرير الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية من تركيا وغيرها، فإن خاشقجي وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع أكتوبر الماضي تم حقنه بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه ثم خنقه.

وقالت كالامارد إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل خاشقجي. ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية. وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر "خلصت المقررة الخاصة إلى أن خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضافت "هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد".

وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة "وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق".