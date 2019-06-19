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بالفيديو.. العثور على جثة الساحر الهندي صاحب خدعة "الغرق في الماء"

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:08 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. العثور على جثة الساحر الهندي صاحب خدعة "الغرق في الماء"

أكدت الشرطة الهندية أنها عثرت على جثة الساحر الهندي هاري هوديني، الذي حاول القيام بخدعة شهيرة تحت الماء، حيث أكدت أنه غرق أثناء المحاولة.

وقال مسؤول في مركز شرطة نورث بورت: "لقد جرفت المياه جثته على بعد كيلومترين من موقع الحادث، وقد تعرف عليها أقاربه".

وأضاف الشرطي أن "يديه لم تكن موثوقتين، ولكن ساقيه كانتا مازالتا مقيدتين بسلسلة وحبل."

وحاول شانشال لاهيري (42 عاما)، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، أن يقوم بالخدعة في نهر هوجلي بمدينة كلكتا الأحد. وبدأت عملية بحث عن لاهيري فورا، بعد عدم صعوده من تحت الماء.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الساحر لم يتخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في التحضير للمحاولة المحفوفة بالمخاطر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان لاهيري - المنحدر من كلكتا - حاول قبل ستة أعوام تقديم العرض نفسه، الذي يقوم خلاله بالافلات من صندوق تحت الماء، إلا أن المتفرجين اعتدوا عليه وقتها، بعدما شعروا بأنه يغش أثناء العرض.

 

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