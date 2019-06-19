الشحي يتفقد سير العمل البلدي بولايات العوابي ونخل ووادي المعاول بجنوب الباطنة

العوابي - حارث البحري

زار معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه ولاية العوابي، حيث التقى بسعادة الشيخ حمد بن سيف بن حمد الجساسي والي العوابي رئيس لجنة الشؤون البلدية بالولاية، وسعادة الشيخ هلال بن عبدالرحمن الخروصي عضو مجلس الشورى، والشيخ شهاب بن حمد البلوشي نائب الوالي وأعضاء المجلس البلدي بالولاية، وشيوخ ورشداء وأعيان الولاية وبحضور سعادة وكيلي الوزارة، وعدد من المسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل وتقديم الخدمات البلدية والمائية وتقييمها، في جميع ولايات السلطنة، والنظر إلى متطلبات المرحلة القادمة وفق خطط وبرامج تتماشى مع أهداف ومتطلبات التنمية في السلطنة.

وتمَّ خلال اللقاء مناقشة مُختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي في الولاية؛ من بينها طلبات إنارة طريق وادي بني خروص، وإنشاء حديقة عامة بمساحة كبيرة للولاية، وتوفير الخدمات البلدية لصناعية الولاية، وإزالة الأتربة المتكدسة في سد وادي بتي خروص وصيانة الأفلاج. كما تم اقتراح إنشاء سوق للأسماك بسوق البلدية لكونه جاهزًا، وأيضا النظر في مغاسل السيّارات واستمراريتها حتى إيجاد البديل. وكذلك تمت مناقشة وضع مدخل وادي بني خروص لكونه يمثل بشكله الحالي خطورة على مستخدميه، كما طالب سعادة الشيخ هلال الخروصي عضو مجلس الشورى بإكمال رصف الطرق الداخلية لكافة قرى ولاية والعوابي؛ وقد استمع معاليه للمقترحات الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات البلدية والمائية. وقد رد معاليه على جميع الاستفسارات التي طرحت، مؤكدا أهميتها، ووجه المسؤولين بدراستها والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه في الوضع الراهن.

وعلى الصعيد نفسه زار معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه ولاية نخل أيضا، والتقى خلال زيارته بسعادة الشيخ والي الولاية، بحضور سعادة عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين. وناقشت الزيارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي في ولاية نخل والقرى التابعة لها، واستمع معاليه إلى مطالب ومقترحات الأهالي من أجل تحسين الجوانب البلدية وتعزيز الموارد المائية بالولاية والتي تركزت على طلبات رصف الطرق الداخلية خاصة في المخططات الحديثة والقرى البعيدة عن مركز الولاية، وتوفير الخدمات البلدية بمختلف القرى وصيانة الأفلاج وتطوير المتنزهات، وتم استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الثروة المائية ومشاريع السدود.

كما سجل معاليه أيضا زيارة تفقدية للمشاريع الخدمية والبلدية والمائية بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، يرافقه سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية، وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وعدد من المسؤولين والمختصين اليوم. والتقى معاليه بسعادة الشيخ محمد بن علي بن سعيد الغفيلي والي وادي المعاول والمشايخ وأعضاء المجلس البلدي ولجنة الشؤون البلدية والمعنيين بالولاية. وأوضح معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الجهود التي تقوم بها الوزارة وما تسعى إلى تحقيقه وإنجازه من مشاريع وغيرها خدمة للصالح العام في مختلف المجالات البلدية والمائية. مشيرا إلى مشاريع الطرق الداخلية والإنارة بمختلف قرى الولاية والمخططات السكنية الجديدة والقائمة، ومتطلبات رفدها بالطرق الداخلية والإنارة، كما ناقش معاليه مع الحضور ما يتصل بالمخططات الصناعية الجديدة وما تحتاجه من خدمات ضرورية، إضافة إلى واقع المسالخ البلدية وأهميتها، والوضع المائي والأفلاج القائمة التي تعتمد عليها كثير من قرى الولاية وما يتصل بصيانتها. وتم خلال اللقاء استعراض أعمال الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحيوية والخدمية كمشروع إمداد القرى بمياه التحلية الذي تقوم به الهيئة العامة للمياه، ومشروع ازدواجية طريق بركاء – نخل – وادي المعاول الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات. وتم الوقوف أيضا على وضع العمل والإنشاءات ومختلف الجهود والتنسيق القائم بين مختلف الجهات الحكومية واللجان المحلية والمجلس البلدي والشركات المنفذة لتذليل العقبات والصعاب التي قد تواجه المشاريع، بجانب النظر في طلبات المواطنين.