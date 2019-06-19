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قمة مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني على هامش "العشرين"

الأربعاء 19 يونيو 2019 12:02 ص بتوقيت مسقط

قمة مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني على هامش "العشرين"

 

بكين- الوكالات

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، على عقد اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة الـ20 المقررة عقدها نهاية هذا الشهر بمدينة أوساكا اليابانية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أنه خلال هذه المحادثة الهاتفية، التي جاءت بناء على طلب من ترامب، أعرب الرئيس الصيني عن استعداده للقاء ترامب وتبادل الآراء معه حول القضايا الجوهرية المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة. وأضاف أن شي جين بينغ أكد أنه يتعين على الجانبين حل خلافاتهما بشأن القضايا التجارية والاقتصادية من خلال التشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام والثقة المتبادلين، مضيفا أن البلدين "سيربحان في التنسيق، وسيخسران في المواجهة" التجارية. كما أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بـ"إنصاف".

من جهته، قال ترامب إنه يتطلع مجددا إلى الاجتماع مع نظيره شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين، وإجراء مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا أن العالم بأسره ينتظر أن يرى اتفاقا يتم التوصل إليه بين البلدين، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر انعقاد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 28 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

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