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أتأمل صورتك فأثمل

الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:37 ص بتوقيت مسقط

أتأمل صورتك فأثمل


زكريا الشيخ أحمد | ألمانيا

أشرب كل ما في الحانة
ولا أسكر ،
أعود للبيت
أستلقي على السرير
أتأمل صورتك
فأثمل وأغطُّ في نوم عميق .
ستقولين لي:
إذا كان الأمر كذلك
فلماذا تذهب للحانة؟
أنا أذهب للحانة
كي أنقذ ما أقدر على إنقاذه من الكؤوس
وأمنعها من الوقوع في الأخطاء
وارتكاب الجرائم حين تثمل .

ذات مرة لم أذهب للحانة،
جاء أناس سيئون،
أفرطوا في الشرب
فكسرت الكؤوس نفسها
وجرحتهم .
الكؤوس التي لم تكسر نفسها
ألقت اللوم عليّ،
قالت: إن مزاجها كان سيئا
وإنها أحدثت مشكلة كبيرة
لأنني لم أكن موجودا
وطلبت مني ألا أغيب عنها،
هددتني ضمنيا
بأنني إن غبت مرة أخرى
فإنها ستنتحر
منذ ذلك اليوم وأنا أذهب يوميا للحانة،
أمازح الكؤوس،
أسمع مشاكلها النفسية
وقصصها العاطفية،
أغني لها أحيانا، نرقص سويا
أُقبلها، تقبلني ثم أودعها
وأعود للبيت أتأمل صورتك
فأثمل و أغط في نوم عميق.

 

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