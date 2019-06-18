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"حوار الباحثين" بمجلس الدولة يستعرض ورقتي عمل قانونية واقتصادية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

"حوار الباحثين" بمجلس الدولة يستعرض ورقتي عمل قانونية واقتصادية


مسقط - الرؤية
نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة أمس، اللقاء السادس من سلسلة لقاءات برنامج "حوار الباحثين" برئاسة سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من موظفي مجلسي الدولة والشورى، وذلك بقاعة مزون في مجلس عُمان.
واشتمل اللقاء على ورقتي عمل الأولى تتعلق برد مشروعات القوانين من لدن جلالة السلطان وفقًا للنظام الأساسي للدولة وقدمها الدكتور أحمد بن حميد الشبلي مدير دائرة شؤون اللجنة القانونية بالمجلس، والثانية حول "الابتكار والاستدامة في عُمان" قدمها عمار بن سالم الرواحي مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأبرز سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس في كلمة افتتاحية الدور المُهم الذي يضطلع به برنامج حوار الباحثين في تطوير بيئة العمل بالمجلس لتكون أكثر تميزا من خلال رفدها بالبحوث وإثرائها بالمعلومات التي تسهم في تدعيم أداء المكرمين أعضاء المجلس وتساعد في تعزيز مهارات الموظفين، الأمر الذي يخدم مسيرة العمل الشوروي. وأشاد سعادته بما قدمه البرنامج  منذ انطلاقته قبل نحو عامين من لقاءات حوارية ومحاضرات وعروض في مجالات مختلفة، مما كان له أعظم الأثر في توطيد العلاقة التفاعلية بين موظفي المجلس على صعيد تبادل المعلومات والمعارف إضافة إلى تعزيز روح الإيجابية بين أفراد فريق العمل البحثي. وأشار سعادته إلى أنَّ اللقاء يتَّسم بأهمية خاصة لتناوله  موضوعين مهمين يتعلقان بالجوانب القانونية والاقتصادية وهما: "رد مشروعات القوانين من لدن جلالة السلطان وفقًا للنظام الأساسي للدولة"، والثانية: "الابتكار والاستدامة في عُمان.. دراسة حالة نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وشهد اللقاء مداخلات ومناقشات مستفيضة حول موضوعيه أسهمت في إثرائهما بالعديد من المرئيات والآراء البناءة.

 

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