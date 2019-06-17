"سيارتي" من بنك مسقط يواصل تقديم مزايا استثنائية لامتلاك سيارة الأحلام

مسقط - الرؤية

يواصل برنامج سيارتي من بنك مسقط تحقيق نجاحات في مجال تلبية طموحات الزبائن بامتلاك سيارة الأحلام، حيث شهد عرض شهر رمضان إقبالا كبيرًا من جانب الزبائن للاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات التي تطرح أحدث أنواع السيارات إضافة إلى السيارات المستعملة. ويستمر العرض حتى 31 يوليو، بالتعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات التي تطرح أحدث أنواع السيارات في هذه الفترة من العام.

ويعد "سيارتي" من المنتجات والخدمات المهمة التي يقدمها بنك مسقط لزبائنه ويتميز بتقديم تسهيلات مصرفية مرنة بهدف تحقيق حلم الزبائن باقتناء سيارة الأحلام. وشهدت الفترة الماضية إضافة عدد من التسهيلات المصرفية والخدمات، أبرزها تخفيض أسعار الفائدة التي تبدأ هذا العام من 4.99%، إلى جانب أقساط شهرية أقل لتسديد القرض مع سرعة إنجاز المعاملة، كما يتضمن القرض تأمينا على السيارات بأقل الدفعات الشهرية، ولا يتم طلب الشيكات المؤجلة بل يجري الخصم تلقائيًا من حساب الزبون شهريا.

ويحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات لتقديم خدمات متميزة لزبائن البنك في كافة محافظات وولايات السلطنة. وقد نجح البرنامج في تحقيق حلم الكثير من الزبائن بامتلاك سيارة الأحلام عبر فريق البنك المتخصص والموجود في كافة فروع بنك مسقط المنتشرة في السلطنة.

وقال عبدالله بن تمان المعشني ، نائب مدير عام المبيعات و تطوير المنتجات ببنك مسقط: سعداء بهذا الإقبال من زبائن البنك على الاستفادة من المزايا والتسهيلات المصرفية التي يقدمها برنامج "سيارتي" حيث تشهد كافة الفروع استلام العديد من طلبات شراء السيارات الجديدة والمستعملة، مشيرا إلى أن عرض شهر رمضان الخاص لهذا العام لا يزال مستمرا ويتواصل بنجاح مع سعر فائدة مخفض يبدأ من 4.99% سنويًا، كما يقدم البرنامج عددًا من الميزات والتسهيلات الأخرى من بينها فترة تمويل تصل إلى 8 أعوام، والحصول على التمويل بدون شيكات مؤجلة الدفع بإجراءات مبسطة وميسرة وسريعة. ونحرص على إنجاز معاملات الزبائن في وقت قياسي، ومع توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة تجري الموافقة على القرض خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

وأضاف المعشني أنه ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" فان برنامج "سيارتي" من بنك مسقط ا يواكب كافة التطورات والمستجدات في عالم السيارات، حيث يحرص البنك على تطوير البرنامج بشكل مستمر، وإدخال بعض المزايا والتسهيلات الجديدة حتى يساهم في تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع. ويحظى البرنامج بإقبال كبير من جانب زبائن البنك والجمهور بشكل عام طوال العام للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها البنك.

ودعا المعشني الجميع إلى الاستفادة من هذه التسهيلات واقتناء سيارة الأحلام بمزايا وخدمات مميزة، مؤكدًا أن بنك مسقط يهدف من خلال ما يقدمه من خدمات ومنتجات وتسهيلات مصرفية إلى تلبية متطلبات مختلف الزبائن سواء كانوا أفراد أو شركات بتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وأحلامهم، موضحا أنّ الحد الأقصى لتمويل السيارات الجديدة 40 ألف ريال عماني والحد الأقصى لتمويل السيارات المستعملة 25 ألف ريال عماني.